У эвакуированных из Уханя россиян закончился карантин в Тюмени

144 гражданина России и других стран, помещенные под карантин в Тюменской области после эвакуации из провинции Хубэй, в среду, 19 февраля, будут выпущены и отправятся, куда пожелают. Ни у одного из них во время 14-дневного карантина не было обнаружено заражение коронавирусом COVID-19.

Первая партия из 62 эвакуированных уже покинула санаторий "Градостроитель", где они проходили карантин, - их увезли в аэропорт. Власти России предоставили всем эвакуированным бесплатные билеты на самолеты и поезда. При этом шесть человек пожелали на некоторое время остаться в Тюмени - для них будут организованы специальные экскурсии по краю.

Во время карантина круглосуточное наблюдение за пациентами осуществляли 75 медицинских сотрудников, им, по словам главы департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой, вручены премии "которые превышают их обычную заработную плату". Один из пациентов пожаловался на "слишком вкусную и слишком обильную" еду в санатории при недостатке прогулок и свежего воздуха.

20 февраля в Украине должен приземлиться самолет с эвакуированными из Уханя гражданами Украины и нескольких других государств. По словам министра внутренних дел страны Арсена Авакова, они также будут помещены на двухнедельный карантин.

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