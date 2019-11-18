 У членов Либертарианской партии прошли обыски | Новости из Германии о России | DW | 04.12.2019

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Россия

У членов Либертарианской партии прошли обыски

Полиция провела обыски у главы Либертарианской партии и еще трех ее членов по делу "о развратных действиях в отношении несовершеннолетней". Дело завели из-за поста Михаила Светова в Instagram.

Полицейская машина в России

Полиция в среду, 4 декабря, провела обыски в квартире председателя Либертарианской партии России Сергея Бойко, а также у членов партии Игоря Ефремова, Михаила Светова и его бывшей девушки Анастасии Стародубцевой. Обыски проводятся уже во второй раз в связи с уголовным делом о развратных действиях, сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков. По его словам, полиция ищет электронно-вычислительную технику.  

Как рассказал Ефремов "МБХ-Медиа", у него изъяли старый компьютер, портсигар с неработающими банковскими карточками, две коробки от айфонов, флешку и документы по митингам.

Контекст

После того как Либертарианская партия отказалась от предложений властей о месте проведения акции оппозиции 3 августа, одного из ее лидеров Михаила Светова арестовали на 30 суток. Он обвинен в нарушении закона о митингах. (31.07.2019)

Первый обыск у Михаила Светова провели 6 ноября в рамках дела "о развратных действиях в отношении несовершеннолетней", которое завели из-за поста на его странице в Instagram. После этого его и Анастасию Стародубцеву допрашивали в Следственном комитете. Тогда в своем Twitter Светов подтвердил, что имел место обыск и 12-часовой допрос из-за фотографии в Instagram 8-летней давности. В результате Светова отпустили в качестве свидетеля. По данным его адвоката, уголовное дело завели после жалобы сотрудника "Известий".

В августе Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в РФ информации страницу Светова, которую он не обновлял несколько лет, из-за якобы детской порнографии и направил в адрес администрации Instagram требование о ее удалении.

Светов фактически является одним из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии. 3 ноября он сообщил, что вышел из федерального комитета партии, отметив, что взял "передышку на книгу и другие проекты".

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Контекст

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