 У Харви Вайнштейна в тюрьме обнаружен коронавирус | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

У Харви Вайнштейна в тюрьме обнаружен коронавирус

Бывший кинопродюсер отбывает заключение в штате Нью-Йорк, превратившийся в эпицентр эпидемии в США. Между тем о своем заражении объявил и певец Пласидо Доминго, которого тоже обвиняли в домогательствах.

Харви Вайнштейн

Бывший голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, приговоренный к 23 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании и сексуальных домогательствах, заражен коронавирусом. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщают американские СМИ.

Вайнштейн сам обратился к тюремному персоналу с предположением, что он заражен, после того, как его перевели из тюрьмы на острове Райкерс, где среди заключенных уже обнаружили заболевание, в тюрьму Венде. Оба исправительных учреждения находятся в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано почти 16 тысяч случаев заражения. Именно Нью-Йорк называют эпицентром коронавируса в США. Заражение Вайнштейна подтвердилось, его изолировали.

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго, обвиненный в сексуальных домогательствах, также объявил в воскресенье на своей странице Facebook,что заражен коронавирусом и находится с семьей в добровольной самоизоляции.

Смотрите также: 

  • Телефон в руках, на экране которого написал хэштег #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира

    Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

  • Коллаж: Харви Вайнштейн и голливудские актрисы

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Харви Вайнштейн

    Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

  • Кадр из сериала Карточный домик с Кевином Спейси

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Кевин Спейси

    Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

  • Актер Дастин Хоффман

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Не редкость в Голливуде

    Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

  • Депутат Европарламента с плакатом с надписью #MeToo

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие в Европарламенте

    Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

  • Депутат парламента Великобритании Майкл Фэллон

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Парламент и Минобороны Великобритании

    3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

  • Миротворцы ООН и беженцы в Южном Судане

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Насилие над беженцами

    3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

  • Американская баскетболистка Брианна Стюарт во время игры

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    Спорт и арт-сообщество

    О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

  • Женщина с ребенком на фоне Кремля

    #MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

    А что в России?

    История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

    Автор: Никита Баталов


Смотреть видео 01:42

Жизнь во время пандемии: коронавирус закрыл Кремль

Контекст

Сексуальные домогательства и эффект Вайнштейна: что изменилось?  

Против насилия: #ЯБоюсьМужчин и другие женские хештеги

Все больше женщин в мире использует силу интернета, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам сексизма и насилия. DW рассказывает, какие фразы произвели самый большой эффект. (23.10.2019)  

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

Жертвы насилия и домогательств со всего мира рассказывают о пережитом ужасе. Под обвинение попали и ряд известных лиц. (04.11.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Борьба с коронавирусом: ученые близки к созданию вакцины  

Коронавирус в Германии: заболел даже вероятный преемник Меркель  

Также по теме

USA | Ehemaliger Filmproduzent Weinstein

Бывший продюсер Голливуда Вайнштейн получил 23 года тюрьмы 11.03.2020

Харви Вайнштейн был признан виновным в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Вайнштейна обвиняли в домогательствах десятки женщин, в том числе такие знаменитый актрисы, как Анджелина Джоли и Ума Турман.

USA New York Weinstein Prozess

Харви Вайнштейна признали виновным в изнасиловании 24.02.2020

Продюсеру Харви Вайнштейна, объявленному виновным по двум пунктам обвинения из пяти, грозят до 25 лет тюрьмы. До объявления приговора он останется под стражей.

USA New York | Weinstein Prozess | Harvey Weinstein

В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном 06.01.2020

Нью-йоркский суд рассмотрит обвинения в двух эпизодах сексуальных домогательств в адрес экс-продюсера Голливуда. Харви Вайнштейну грозит пожизненное лишение свободы.

Реклама

Самые читаемые

В США за сутки выявлено более 9000 новых заражений коронавирусом  

Хроника пандемии: Премьер Японии не исключает перенос летней Олимпиады  

В Германии ужесточаются карантинные мероприятия  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно