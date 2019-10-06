У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России

У Соловецкого камня на Лубянской площади 30 ноября состоится пикет в День памяти жертв Голодомора в России, сообщает в четверг, 28 ноября, "МБХ медиа". Организаторами мероприятия стали партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация". По согласованию с мэрией Москвы, пикет пройдет с 16 до 17 часов, одобренное число участников - 30 человек.

"Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро… Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта", - говорится в ответе префектуры Центрального административного округа Москвы, текст которого приводит "МБХ медиа".

В сообщении "Декоммунизации" о проведении пикета сказано, что трагедия Голодомора "не знает аналогов в истории… Голод не имел никаких естественных предпосылок, это осознанный акт стратоцида против крестьянства как класса".

По данным организаторов мероприятия, жертвами искусственно созданного голода, ставшего последствием насильственной коллективизации стали около семи млн человек.

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