 У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России | Новости из Германии о России | DW | 28.11.2019

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Россия

У Соловецкого камня пройдет пикет в память о Голодоморе в России

Партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация" согласовали с мэрией Москвы проведение пикета на Лубянской площади в День памяти Голодомора в России.

Акция у Соловецкого камня в память жерв сталинского террора. Фото из архива, 2012 год

Акция у Соловецкого камня в память жерв сталинского террора. Фото из архива, 2012 год

У Соловецкого камня на Лубянской площади 30 ноября состоится пикет в День памяти жертв Голодомора в России, сообщает в четверг, 28 ноября, "МБХ медиа". Организаторами мероприятия стали партия ПАРНАС и движение "Декоммунизация". По согласованию с мэрией Москвы, пикет пройдет с 16 до 17 часов, одобренное число участников - 30 человек.

Контекст

Как преодолеть скрытые травмы Голодомора, способные переноситься на потомков жертв? Своей методикой с украинскими коллегами поделились психологи из Израиля, работавшие с жертвами Холокоста.

Губернатор Луизианы вслед за руководством других штатов обнародовал прокламацию о признании Голодомора в Украине.

"Не ближе 50 метров от входа/выхода станции метро… Без создания препятствий для движения пешеходов и автотранспорта", - говорится в ответе префектуры Центрального административного округа Москвы, текст которого приводит "МБХ медиа".

В сообщении "Декоммунизации" о проведении пикета сказано, что трагедия Голодомора "не знает аналогов в истории… Голод не имел никаких естественных предпосылок, это осознанный акт стратоцида против крестьянства как класса".

По данным организаторов мероприятия, жертвами искусственно созданного голода, ставшего последствием насильственной коллективизации стали около семи млн человек.

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