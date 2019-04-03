У семьи главы "Единой России" в Москве нашли недвижимость на миллиарды рублей

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обнаружил у родственников Андрея Метельского, секретаря московского отделения "Единой России", недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. Расследование опубликовано в понедельник, 1 июля, на сайте Навального.

Метельский идет на выборы в Мосгордуму, запланированные на 8 сентября, как самовыдвиженец от районов Гольяново, Северное Измайлово и Метрогородок.

По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея и на друга политика, советника зампреда Мосгордумы, - Петра Ивановского.

Так, по подсчетам фонда, на скупку четырех гостиниц в Австрии - отелей Hotel Maximilian, Tirolerhof и Mozart в Тироле, а также Strudlhof в Вене "было потрачено около 40 млн евро". Кроме того, по версии ФБК, семье единоросса принадлежит расположенный неподалеку исторический дворец Strudlhof, на его приобретение ушло еще свыше 20 млн евро.

Объем последующих инвестиций в убыточную недвижимость составил 12 млн евро, утверждается в материалах расследования. Кредиты на эти цели выдавались, в частности, австрийским дочерним отделением российского Банка ВТБ, говорится в публикации.

Недвижимостью через звено промежуточных компаний владеет корпорация Maximilian Holding GMBH. Около 49 процентов акций в ней принадлежат Андрею Метельскому, 31 - Петру Ивановскому, еще 20 - австрийскому менеджеру Дмитрию Леоновичу.

Не только в Австрии

На мать депутата в Москве оформлен участок площадью примерно 1,2 га. К 2021 году здесь планировалось построить гостиницу и комплекс жилых апартаментов. На счет компании "Манор", зарегистрированной на мать депутата, в общей сложности поступило 1,4 млрд рублей, после чего 575 млн рублей были переведены в виде займов на личный счет Эльдибитты Метельской и ее сына, утверждает ФБК. Большая часть средств затем была выведена в офшоры.

Кроме того, по версии фонда, "депутат оказался крупнейшим московским застройщиком". В Лефортово фирма Метельских "Интерфлора" строит крупный транспортно-пересадочный узел и жилой комплекс "Лефорт". "Только недвижимости у лидера "Единой России" по Москве мы обнаружили на 5,7 миллиарда рублей", - резюмируют авторы расследования.

"Легально и на законные средства"

После публикации материалов Андрей Метельский заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что не имеет никакого отношения к недвижимости, обнаруженной командой Навального. Все объекты были приобретены его матерью легально и на законные средства, подчеркнул политик.

Метельский с 2002 года является депутатом Мосгордумы. В 2014 он занял пост ее зампреда.

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