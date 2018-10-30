 У россиян повысилась ответственность за происходящее в стране | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

У россиян повысилась ответственность за происходящее в стране

Число россиян, чувствующих ответственность за происходящее в стране, выросло более чем в три раза. При этом почти две трети россиян считают, что не имеют никакого влияния на происходящее в стране.

Акция в Москве против пенсионной реформы, 22 сентября 2018 года

Акция в Москве против пенсионной реформы, 22 сентября 2018 года

Число россиян, полагающих, что они ответственны за происходящее в стране, значительно выросло за минувший год, хотя и остается относительно невысоким. Об этом в среду, 31 октября, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на результаты опроса, проведенного социологическим институтом "Левада-центр".

Согласно результатам опроса, число таких россиян выросло с 9 до 28 процентов. По заключению социологов, больше стало и тех, кто испытывает ответственность за то, что происходит в их городе: 32 процента респондентов против 14 процентов год назад. За ситуацию в собственной семье ответственность испытывают 92 процента россиян против 91 процента в прошлом году.

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Увеличилась и доля россиян, полагающих, что они могут повлиять на происходящие события: для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10 процентов, а для города - с 9 до 16 процентов. При этом почти две трети опрошенных (62 процента) полагают, что они не имеют абсолютно никакого влияния на происходящее в России.

По мнению социолога "Левада-центра" Карины Пипии, причина роста чувства личной ответственности за ситуацию в обществе - в "социально-политическом контексте, который перенаправил внимание россиян с внешнеполитических событий на внутрироссийские". Речь идет о пенсионной реформе и росте цен. "На это указывает снижение интереса к международной повестке и возвращение обеспокоенности проблемами бедности, падения доходов, которые и спровоцировали рост декларируемой "гражданской осознанности", - пояснила Пипия.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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