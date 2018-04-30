 У родных вероятного автора популярного Telegram-канала проходят обыски | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2019

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Россия

У родных вероятного автора популярного Telegram-канала проходят обыски

Telegram-канал "Сталингулаг" пишет, что правоохранители вторые сутки проводят обыски у родственников его предполагаемого автора. Создателя канала подозревают в телефонном терроризме.

Наручники на смартфоне с мессенджером Telegram

Смартфон с мессенджером Telegram

Российские правоохранительные органы проводят обыски у родственников предполагаемого автора популярного Telegram-канала "Сталингулаг". Следователи и вооружённые люди "врываются в квартиры" в поисках вероятного создателя канала, утверждает "Сталингулаг" в своем микроблоге Twitter в субботу, 27 апреля. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Контекст

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По данным Telegram-канала, его автора подозревают в телефонном терроризме. Обыски начались накануне вечером, добавляет "Сталингулаг". Как сообщает агентство Ura.ru, мать возможного создателя канала допрашивали на протяжении шести часов. Его 80-летний отец-инвалид находится в предынфарктном состоянии.

В июле 2018 года агентство РБК назвало возможным создателем аккаунта "Сталингулаг" в Twitter 26-летнего жителя Махачкалы Александра Горбунова. По состоянию на конец апреля 2019 года, у этого аккаунта в сети микроблогов - свыше одного миллиона подписчиков. Одноименный Telegram-канал был запущен в апреле 2016 года.

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