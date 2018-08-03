 У промышленников Германии сократилось количество заказов | Новости из Германии о Германии | DW | 06.08.2018

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Германия

У промышленников Германии сократилось количество заказов

В июне 2018 года промышленные предприятия ФРГ получили на 4 процента меньше заказов, чем месяцем ранее. Эксперты не исключают, что спад может быть связан с новой торговой войной.

Контейнеры в порту Гамбурга (фото из архива)

Контейнеры в порту Гамбурга (фото из архива)

В июне 2018 года промышленные предприятия Германии получили на 4 процента меньше заказов, чем месяцем раньше. Об этом сообщило в понедельник, 6 августа, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. С начала года количество промышленных заказов падало в течение пяти из шести месяцев, по которым уже доступна статистика. Июньский спад в отрасли оказался значительно сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,5 процента. По сравнению с июнем 2017 года количество заказов сократилось на 0,8 процента.

Контекст

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Эксперты не исключают, что это связано с боязнью начала торговой войны, в которую могут быть втянуты как США и Китай, так и страны Евросоюза. В частности, главный экономист банка VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel) предполагает, что подобные страхи могут вызывать "определенную сдержанность в новых заказах". Эксперт Commerzbank Ральф Зольвен (Ralph Solveen), не исключил, что эта тенденция продолжится и во второй половине 2018 года, тем самым замедлив темпы экономического роста.

Между тем спрос на продукцию немецкого машиностроения устойчиво растет. Так, в первой половине 2018 года машиностроители Германии получили на 7 процентов больше заказов, чем за аналогичный период 2017-го.

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    Германия, где домашние хозяйства тратят в среднем 11,7% своего бюджета на еду и напитки, - в числе лидеров европейского списка. Между первым и последними местами списка - разница более чем в 3 раза. Впрочем, помимо уровня развития экономики, свою роль играют и культурные особенности страны. Там, где к еде относятся как к культу, расходы на продовольствие традиционно выше.

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    Скромные расходы немцев на еду объясняются и еще одним фактором. Уровень цен на продовольственные товары в Германии - один из самых низких в ЕС. Он всего лишь на 1,5% выше средней величины по Европейскому Союзу - и намного ниже, чем в отдельных странах Европы. Так ситуация сложилась благодаря настоящей конкуренции в торговле и наличию в ФРГ мощных сетей магазинов-дискаунтеров.

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    А вот наибольшую статью расходов у немцев составляют расходы на оплату жилья и коммунальных услуг. На это уходит 35% бюджета! В целом, потребительские расходы одного домашнего хозяйства в ФРГ составляют в среднем 2448 евро в месяц. Расходы по страховкам и проценты по кредитам в эту сумму не входят - как и те суммы, которые жители страны откладывают "на черный день".


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