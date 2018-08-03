У промышленников Германии сократилось количество заказов

В июне 2018 года промышленные предприятия ФРГ получили на 4 процента меньше заказов, чем месяцем ранее. Эксперты не исключают, что спад может быть связан с новой торговой войной.
В июне 2018 года промышленные предприятия Германии получили на 4 процента меньше заказов, чем месяцем раньше. Об этом сообщило в понедельник, 6 августа, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. С начала года количество промышленных заказов падало в течение пяти из шести месяцев, по которым уже доступна статистика. Июньский спад в отрасли оказался значительно сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших снижение на 0,5 процента. По сравнению с июнем 2017 года количество заказов сократилось на 0,8 процента.
Эксперты не исключают, что это связано с боязнью начала торговой войны, в которую могут быть втянуты как США и Китай, так и страны Евросоюза. В частности, главный экономист банка VP Bank Томас Гитцель (Thomas Gitzel) предполагает, что подобные страхи могут вызывать "определенную сдержанность в новых заказах". Эксперт Commerzbank Ральф Зольвен (Ralph Solveen), не исключил, что эта тенденция продолжится и во второй половине 2018 года, тем самым замедлив темпы экономического роста.
Между тем спрос на продукцию немецкого машиностроения устойчиво растет. Так, в первой половине 2018 года машиностроители Германии получили на 7 процентов больше заказов, чем за аналогичный период 2017-го.
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