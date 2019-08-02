У Пентагона могут иссякнуть средства на разработку ракет средней дальности

После истечения срока действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) США планируют разрабатывать и проводить испытания новых ракет наземного базирования средней дальности. Однако средств на это у Пентагона скоро может не оказаться, сообщает Reuters в пятницу, 2 августа, со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Однако будущие разработки и проведение испытаний оказались под вопросом в связи с противостоянием со стороны демократов в Палате представителей американского Конгресса, которые блокируют выделение финансирования. Согласно проекту бюджета на 2020 финансовый год, администрация Дональда Трампа запросила 96 миллионов долларов на разработку ракет. Сенат, контролируемый республиканцами, поддерживает выделение финансирования.

Разные мнения по поводу выхода США из ДРСМД

"Если вы урежете эти средства, это помешает Министерству обороны дать ответ России на нарушение договора", - приводит Reuters слова высокопоставленного чиновника в министерстве. По его словам, сокращение финансовых средств окажется на руку Кремлю. В Пентагоне надеются, что финансирование будет восстановлено, как только Палата представителей и Сенат разрешат свои противоречия. Соответствующее обсуждение должно состояться в ближайшие недели, сообщила пресс-секретарь Комитета Сената по вооруженным силам.

ДРСМД запрещал России и США иметь в арсенале обычные и ядерные ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. 2 августа США выходят из договора, считая, что Россия нарушает его условия, поскольку отказывается уничтожать крылатую ракету 9М729. В Вашингтоне указывают на то, что эта ракета нарушает нормы ДРСМ. В Москве с этой оценкой не согласны.

В ближайшие недели Пентагон должен провести обычные (не ядерные) испытания крылатых ракет наземного базирования, а в ноябре - баллистических ракет средней дальности. США неоднократно подчеркивали, что разработка новых ракет позволит более эффективно противостоять Китаю, который совершенствует свой ракетный арсенал. Выход из ДРСМД позволит США "справляться не только с Россией, но и с Китаем", заявил в июле министр обороны страны Марк Эспер.

Впрочем, не все в США разделяют такое мнение, отмечает Reuters. Так, председатель Комитета по вооруженным силам Палаты представителей, демократ Адам Смит, критикует выход США из ДРСМД. По его мнению, этот шаг "позволит Путину уклониться от ответственности и обвинить США и в крахе договора, и в развязывании гонки вооружений".

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