У Пенсионного фонда в Калуге прогремел взрыв

Ранним утром в пятницу, 3 августа, в Калуге у здания управления Пенсионного фонда по Калужской области прогремел взрыв. Об этом сообщил местный информационный портал "Калуга 24".
По данным журналистов, никто в результате взрыва не пострадал, однако нанесен ощутимый ущерб фасаду здания, входной двери и крыльцу. Эксперты-взрывотехники полагают, что сработало оболочное взрывное устройство небольшой мощности. Возможно, кто-то подорвал гранату. Обнаруженные остатки взрывного устройства отправлены на экспертизу в Следственный комитет по Калужской области.
Несмотря на ЧП, управление Пенсионного фонда продолжило свою работу. 2 августа по всей России отмечался День воздушно-десантных войск, напоминает "Калуга 24". Начиная с середины июля, в России проходят протестные акции против решения правительства повысить пенсионный возраст.
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Средняя пенсия - 13 170 рублей
C 1 августа пенсионеры в РФ получат прибавку около 200 рублей, сообщили в Пенсионном фонде России. Речь идет о работающих пенсионерах или около 14,3 миллионах человек. Также ПФР отчитался о среднем размере пенсий в 2016 году: он составил 13 170 рублей. В реальном выражении размер пенсий снижается из-за инфляции, признают в Минэкономразвития РФ. Что можно купить на среднюю российскую пенсию?
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Продукты питания - основные затраты
13 170 рублей - это около 165 килограммов яблок или 37 килограммов говядины. Однако столько можно купить, если потратить всю сумму сразу и только на один товар. В реальности, после оплаты ЖКХ и иных расходов, на мясопродукты российским пенсионерам хватает уже не всегда. Так, у ряда магазинов в российских регионах есть благотворительные инициативы по раздаче бесплатного хлеба и других продуктов.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Развлечения
Среднестатистический российский пенсионер может около 40 раз в месяц сходить в ресторан быстрого питания "Макдональдс" или 50 раз посетить кинотеатр. Но при условии, что он потратит на это всю пенсию.
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Бытовая техника
Если российский пенсионер захочет поменять стиральную машину, ему придется собирать деньги на нее около 1,5 месяцев, не тратя ни копейки из пенсии.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Отдых - непозволительная роскошь.
Чтобы съездить на отдых, копить пенсионеру придется дольше: около 2,5 месяцев. Этого хватит на путевку в Турцию в трехзвездочный отель на одну неделю. Но в реальности путешествия остаются для пенсионеров непозволительной роскошью. По данным "Левада-центра" за 2016 год, у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспорта. И лишь 5 процентов выезжают из страны раз в год.
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Что можно купить на российскую пенсию?
Автомобиль
На бюджетный автомобиль Kia Rio в базовой комплектации среднему российскому пенсионеру придется копить, не делая никаких трат, чуть больше 4 лет. Согласно опросам ВЦИОМ, пенсионеры редко пользуются автомобилями, подавляющее большинство предпочитает общественный транспорт. Например, в Москве, это 78 процентов среди лиц в возрасте с 61 до 70 лет.
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Жилье
Если средний российский пенсионер захочет купить двухкомнатную квартиру в Москве, ему придется собирать деньги с пенсии около 60 лет. При этом средняя продолжительность жизни в России составляет 72 года.
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Частный самолет
А чтобы приобрести люксовый частный самолет Bombardier Global Express, российскому пенсионеру придется копить 237 000 месяцев или около 20 тысяч лет. Таким средством передвижения, по данным Фонда борьбы с коррупцией, владеет вице-премьер правительства России Игорь Шувалов.
Автор: Никита Баталов