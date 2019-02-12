У наркобарона "Коротышки" намерены изъять свыше 12 млрд долларов

Прокуратура США намерена изъять у наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как "Коротышка", около 12,6 млрд долларов (в пересчете - 11,2 млрд евро). У Соединенных Штатов есть право конфисковать любые товары, связанные с наркоторговлей, или изымать соответствующие денежные суммы, говорится в заявлении прокурора Ричарда Донохью, поданном в суд в Нью-Йорке в субботу, 6 июля.

Сторона обвинения рассчитала сумму на основе доходов, которые картель "Синалоа", основанный "Коротышкой", получал от продажи наркотиков в течение 25 лет. С 1989 по 2014 годы наркокартель перевез в США почти 155 тонн кокаина и большие объемы других наркотиков. Только на продаже кокаина организация заработала 11,8 млрд долларов. Эти деньги были потрачены, в числе прочего, на приобретение самолетов и подводных лодок.

Неоднократные побеги из тюрем

Хоакина Гусмана задержали в Мексике в начале 2016 года мексиканские морские пехотинцы, которые застрелили его пятерых охранников. За год до этого Гусман сбежал из тюрьмы строгого режима Альтиплано по подземному тоннелю длиной около 1,5 км. Это был не первый побег - в 2001 году "Коротышка" тоже бежал из заключения и скрывался до 2014 года.

Экстрадиция в США

В январе 2017 года наркобарон был экстрадирован в Соединенные Штаты. В феврале 2019 года он был признан виновным по всем десяти пунктам обвинения, включая контрабанду наркотиков, торговлю оружием и отмывание денег. Приговор 62-летнему "Коротышке" ожидается 17 июля. По словам Донохью, Гусману грозит пожизненное заключение без возможности досрочного освобождения.

Основанный им картель "Синалоа" является одной из самых могущественных криминальных организаций мира, которая занимается контрабандой психоактивных веществ, отмыванием денег и торговлей людьми. В 2009-2011 годах журнал Forbes включал "Коротышку" в список самых богатых людей мира.

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