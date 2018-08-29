 У мемориала Немцова в Москве задержали активистов | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2018

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Россия

У мемориала Немцова в Москве задержали активистов

Два активиста, дежурившие у народного мемориала на месте убийства Бориса Немцова, доставлены в ОВД после инцидента с участием провокатора.

Мемориал в память о Борисе Немцове

На Большом Москворецком мосту в Москве задержаны два активиста, дежурившие у мемориала Бориса Немцова. Григория Саксонова и еще одного дежурившего на мосту задержали после инцидента с участием провокатора, сообщило вечером во вторник, 28 августа, издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на гражданского активиста Галину Хомрикову. Фамилия второго волонтера не сообщается, известно лишь его имя - Вячеслав. На созданном волонтерами сайте "Немцов мост" указывается, что задержан был только Саксонов, а нападавшим был "провокатор из НОДа" Илья Рагулин.

Контекст

По словам Хомриковой, провокатор подошел к дежурным, когда те делали уборку у мемориала. Мужчина схватил установленный на мосту портрет Ивана Скрипниченко, скончавшегося год назад после нападения на "Немцовом мосту", и попытался скрыться. Волонтеры его остановили, при этом он упал и ударился головой, после чего вызвал полицию, а затем начал избивать совком дежурных на мемориале, указала далее Хомрикова. Между тем на сайте "Немцов мост" отмечается, что во время инцидента провокатор "демонстративно упал на асфальт", а затем вызвал полицию и скорую.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала волонтеров и доставила их в ОВД "Китай-город". Волонтер Татьяна Тихонович утром 29 августа сообщила DW, что активисты освобождены.

15 августа 2017 года у мемориала неизвестный избил активиста Ивана Скрипниченко. Спустя неделю после нападения он скончался. Народный мемориал на Большом Москворецком мосту существует три года на месте убийства сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. На мосту постоянно дежурят активисты, там выставлены цветы и портреты убитого политика.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


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Народный мемориал: как добровольцы сохраняют память о Борисе Немцове

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Шествие в память об убитом почти три года назад оппозиционном политике Борисе Немцове состоялось 25 февраля в российской столице. На бульвары вышли тысячи людей. (25.02.2018)  

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