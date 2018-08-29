У мемориала Немцова в Москве задержали активистов

На Большом Москворецком мосту в Москве задержаны два активиста, дежурившие у мемориала Бориса Немцова. Григория Саксонова и еще одного дежурившего на мосту задержали после инцидента с участием провокатора, сообщило вечером во вторник, 28 августа, издание "ОВД-Инфо" со ссылкой на гражданского активиста Галину Хомрикову. Фамилия второго волонтера не сообщается, известно лишь его имя - Вячеслав. На созданном волонтерами сайте "Немцов мост" указывается, что задержан был только Саксонов, а нападавшим был "провокатор из НОДа" Илья Рагулин.

По словам Хомриковой, провокатор подошел к дежурным, когда те делали уборку у мемориала. Мужчина схватил установленный на мосту портрет Ивана Скрипниченко, скончавшегося год назад после нападения на "Немцовом мосту", и попытался скрыться. Волонтеры его остановили, при этом он упал и ударился головой, после чего вызвал полицию, а затем начал избивать совком дежурных на мемориале, указала далее Хомрикова. Между тем на сайте "Немцов мост" отмечается, что во время инцидента провокатор "демонстративно упал на асфальт", а затем вызвал полицию и скорую.

Прибывшая на место инцидента полиция задержала волонтеров и доставила их в ОВД "Китай-город". Волонтер Татьяна Тихонович утром 29 августа сообщила DW, что активисты освобождены.

15 августа 2017 года у мемориала неизвестный избил активиста Ивана Скрипниченко. Спустя неделю после нападения он скончался. Народный мемориал на Большом Москворецком мосту существует три года на месте убийства сопредседателя партии РПР-ПАРНАС Бориса Немцова. На мосту постоянно дежурят активисты, там выставлены цветы и портреты убитого политика.

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