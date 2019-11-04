У Кремля задержали родителей фигурантов дел "Нового величия" и "Сети"

В Москве возле Кремля в субботу, 7 декабря, были задержаны родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети", которые проводили одиночные пикеты в защиту своих детей. В частности, сообщается о задержании Юлии Павликовой (мать Анны Павликовой, проходящей по делу "Нового величия"), Дмитрия Пчелинцева и Татьяны Черновой (родители фигурантов дела "Сети") и отца Егора Метлина, подозреваемого в подготовке теракта. Сообщается, что задержанных везут в ОВД "Китай-город".

Всего на одиночные пикеты к Кремлю в субботу вышли около 50 человек - в основном, родные и близкие фигурантов дел по статьям о терроризме и экстремизме.

В начале ноября родственники фигурантов "московского дела", а также дел "Нового величия", "Сети" и ряда других объединились в движение "Матери против политических репрессий". В организацию вошли также родители фигурантов "ростовского дела" (о подготовке "массовых беспорядков" 5 ноября 2017 года), дела аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис "Единой России", и дел против мусульман, обвиненных в членстве в запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир".

"Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью, - заявила тогда мать фигуранта "московского дела" Даниила Конона Наталья. - Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества".

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