 У Кремля задержали родителей фигурантов дел ″Нового величия″ и ″Сети″ | Новости из Германии о России | DW | 07.12.2019

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Россия

У Кремля задержали родителей фигурантов дел "Нового величия" и "Сети"

К Кремлю с пикетами вышли родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети", недавно объединившиеся в одно движение. Несколько человек задержали и увезли в ОВД.

Юлия Павликова

Юлия Павликова

В Москве возле Кремля в субботу, 7 декабря, были задержаны родители фигурантов дел "Нового величия" и "Сети", которые проводили одиночные пикеты в защиту своих детей. В частности, сообщается о задержании Юлии Павликовой (мать Анны Павликовой, проходящей по делу "Нового величия"), Дмитрия Пчелинцева и Татьяны Черновой (родители фигурантов дела "Сети") и отца Егора Метлина, подозреваемого в подготовке теракта. Сообщается, что задержанных везут в ОВД "Китай-город".

Контекст

Вячеслава Крюкова и Руслана Костыленкова вынесли из зала суда после того как они вскрыли себе вены. К ним вызваны медики, сообщил адвокат еще одной фигурантки дела "Нового величия". (17.10.2019)

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев рассказал DW о преследовании его правозащитной организации в РФ, противостоянии с ФСБ и о стратегии защиты по иску о ликвидации. (17.10.2019)

Всего на одиночные пикеты к Кремлю в субботу вышли около 50 человек - в основном, родные и близкие фигурантов дел по статьям о терроризме и экстремизме.

В начале ноября родственники фигурантов "московского дела", а также дел "Нового величия", "Сети" и ряда других объединились в движение "Матери против политических репрессий". В организацию вошли также родители фигурантов "ростовского дела" (о подготовке "массовых беспорядков" 5 ноября 2017 года), дела аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова, арестованного по обвинению в нападении на офис "Единой России", и дел против мусульман, обвиненных в членстве в запрещенной в России партии "Хизб ут-Тахрир".

"Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью, - заявила тогда мать фигуранта "московского дела" Даниила Конона Наталья. - Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества".

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    Автор: Григорий Аросев


Контекст

"Московское дело": причины и следствия протестов

Несогласованные акции протеста в июле-августе 2019 года привели к ряду уголовных дел, которые СМИ неофициально называют "московским делом". В фотогалерее DW - о том, как оно появилось и кто в нем фигурирует. (15.08.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом  

"Детям не место в камере!" - репортаж с "Марша матерей"  

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