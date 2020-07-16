 У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус | Новости из Германии о России | DW | 27.07.2020

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Россия

У Ивана Сафронова заподозрили коронавирус

Находящегося в "Лефортово" Сафронова изолировали в отдельной камере после того, как у него разболелось горло.

Иван Сафронов на заседании суда

Иван Сафронов на заседании суда

Советника главы "Роскосмоса", бывшего журналиста Ивана Сафронова в понедельник, 27 июля, изолировали в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус.

"По предварительным данным, Сафронов изолирован в "Лефортово" в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус", - цитирует агентство "Интерфакс" члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Эту же информацию подтвердил онлайн-изданию "МБХ Медиа" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По словам Мельникова, коронавирус у Сафронова заподозрили после того, как у него разболелось горло.

В чем обвиняют Ивана Сафронова

Иван Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет работал журналистом, в том числе в деловых газетах "Коммерсант" и "Ведомости".

В начале июля ему было предъявлено обвинение в госизмене. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче секретных сведений чешской разведке. Сам он отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

10 июля стало известно о блокировке банковских счетов Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа. Адвокат журналиста Иван Павлов расценил эти действия как "давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты". 13 июля перед СИЗО "Лефортово" в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова, в ходе которых было задержано несколько журналистов.

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    Автор: Елена Барышева, Москва


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Сафронов и обвинения в работе на чешскую разведку

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