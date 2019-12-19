 У здания ФСБ на Лубянке застрелены несколько человек | Новости из Германии о России | DW | 19.12.2019

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Россия

У здания ФСБ на Лубянке застрелены несколько человек

Неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова. Инцидент произошел в приемной ФСБ на Лубянке.

Здание ФСБ

В центре Москвы у здания ФСБ на Лубянке произошла стрельба, в результате которой убиты и ранены несколько человек. Согласно сообщениям, неизвестный открыл огонь из автомата Калашникова в приемной ФСБ. После этого он выбежал на улицу, где продолжил стрельбу. Как сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на источник в ФСБ, первоначально нападавших было трое, двое из них были убиты в приемной.

В результате инциденты пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов. Телеграм-канал "112" сообщает о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД. По данным агентства "Москва", в перестрелке ранены два человека, один из которых позднее скончался - его принадлежность к какому-либо ведомству не уточняется.

В городе введен план "Сирена", пишет Baza. Во всех зданиях объектов ФСБ объявлен план "Крепость" - они закрыты на вход и на выход. На место вызваны сотрудники специального отряда быстрого реагирования и дежурная группа центра спецназначения "Альфа", сообщает РЕН ТВ.

Новость дополняется.

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    Автор: Илья Коваль


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