 У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

У здания МВД в Кабуле прогремел взрыв

По предварительным данным, в результате детонации взрывного устройства в автомобиле в афганской столице, погибли минимум семь человек, ранены еще семеро.

Военнослужащие на месте атаки в Кабуле

Военнослужащие на месте атаки в Кабуле (фото из архива)

Мощный взрыв прогремел у здания МВД Афганистана в Кабуле. Об этом в среду, 13 ноября, сообщил представитель министерства Насрат Рахими.

Как передало агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства, погибли минимум семь человек, ранены еще семеро.

Контекст

Два дня в Дохе за закрытыми дверями представители талибов и властей Афганистана вели переговоры. Это смелый шаг, но вовсе не гарантия мира для страны, считает Сандра Петерсман. (09.07.2019)

Афганские избиратели продемонстрировали свою волю к демократии. Помехой на пути остаются некомпетентность властей страны и политика США по умиротворению талибов, считает Флориан Вайганд. (22.10.2018)

По данным местных СМИ, взрывное устройство находилось в автомобиле. Инцидент произошел около 07.30 по местному времени (06.00 мск), когда на улицах столицы было много народу. В результате взрывной волны ущерб был нанесен находящимся неподалеку машинам. На поступающих с места событий кадрах видно, как над местом ЧП поднимаются клубы белого дыма.

На место происшествия выехали кареты скорой помощи и полиция. Ответственность за произошедшее пока не взяла на себя ни одна из активных в регионе террористических группировок.

Надежды на переговоры

Взрыв произошел через день после того, как президент Афганистана Ашраф Гани подтвердил, что власти страны освободили из тюрьмы трех главарей радикального движения "Талибан" в обмен на двух иностранцев, профессоров Американского университета в Кабуле, похищенных боевиками в августе 2016 года. Ряд наблюдателей надеялся, что этот обмен станет первым шагом на пути к мирным переговорам между талибами и афганским правительством.

Смотрите также:

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первая военная миссия вне Европы

    11 января 2002 года первые 70 немецких военнослужащих прибыли в Кабул. Так началась первая неевропейская боевая операция бундесвера. В самый разгар миссии ISAF в Афганистане базировались до 5350 служащих бундесвера. Германия предоставила третий по численности после США и Великобритании военный контингент в состав международных сил ISAF.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Первые жертвы

    В результате взрыва в Кабуле 6 марта 2002 года погибли двое немецких и трое датских солдат, пытавшиеся обезвредить ракетный снаряд. За годы миссии ISAF в Афганистане жизни потеряли 55 военнослужащих бундесвера.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    "Защитить безопасность Германии на Гиндукуше"

    26 июля 2002 года министр обороны ФРГ Петер Штрук (Peter Struck) прилетел на базу бундесвера в Афганистане. На критику немецкого военного присутствия в этой стране политик ответил фразой, которую потом охотно цитировали журналисты: "Безопасность Федеративной Республики Германия защищают и на Гиндукуше".

  • Afghanistan Übersetzer Bundeswehr

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Ответственность за север Афганистана

    Бундесвер был задействован в относительно спокойном регионе на севере страны. Тем самым удалось смягчить критику в самой Германии и одновременно исполнить ожидания в мире, связанные с участием бундесвера в миссии ISAF. С октября 2003 года немецкие солдаты базировались в провинции Кундуз. В 2006 году Германия взяла на себя главную ответственность за стабильность на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Конкретная помощь населению

    Германия первой из стран НАТО направила специалистов в региональные команды по восстановлению инфраструктуры в Афганистане (PRT). Восстановление гражданских структур и вооруженное обеспечение безопасности понимались как две стороны одной медали. Германия будет оказывать финансовую помощь в деле восстановления Афганистана и после 2014 года.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Подготовка сотрудников афганских сил безопасности

    Германия взяла на себя ведущую роль и в подготовке сотрудников афганских сил безопасности. В четырех центрах, расположенных в разных частях Афганистана, прошли обучение более 60 тысяч полицейских и солдат. Правительство ФРГ предоставило на эти цели 380 миллионов евро.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Черный день

    4 сентября 2009 года немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein) затребовал авиаудар НАТО по двум похищенным талибами бензовозам в провинции Кундуз. В результате погибло более 90 мирных жителей, в том числе дети. Расследование в Германии по подозрению в совершении полковником Кляйном военного преступления было прекращено.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Неосторожные высказывания федерального президента

    22 мая 2010 года президент ФРГ Хорст Кёлер (Horst Köhler) обрушил на себя шквал критики в Германии высказыванием, сделанным в самолете на обратном пути из Афганистана. Он обосновал участие бундесвера в миссии ISAF, в том числе, экономическими интересами Германии. Вскоре после этого заявления Кёлер ушел в отставку.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Постепенный вывод войск

    До конца 2014 года бундесвер, по согласованию с партнерами в НАТО, полностью выведет свои войска из Афганистана. Еще в 2010 году немецкие солдаты покинули провинцию Бадахшан, год спустя - провинцию Кундуз. Военные базы бундесвера были переданы вооруженным силам Афганистана. Немецкая база близ города Мазари-Шариф до конца 2012 года была главным полевым лагерем бундесвера на севере Афганистана.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Угроза безопасности

    При передаче военной базы в Кундузе афганцам офицеры НАТО заявили, что оставляют регион, в котором восстановлен мир, охраняемый афганскими военными. Но кровавые теракты в Афганистане не прекращаются. Прежде всего, жители северных регионов беспокоятся о своей безопасности.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Последний оплот - военная база "Мармоль"

    База "Мармоль" была местом, в котором многие солдаты бундесвера прощались с Афганистаном. Оттуда осуществлялась отправка военнослужащих обратно в Германию. "Мармоль" останется крупнейшей базой бундесвера в Афганистане и после 2014 года. По окончании миссии ISAF в этом лагере будут размещены порядка 650 немецких инструкторов, которые будут обучать и консультировать военнослужащих афганской армии.

  • default

    Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

    Решительная поддержка

    За миссией ISAF последует другая миссия - "Resolute Support" ("Решительная поддержка"), которая продлится по меньшей мере до конца 2016 года. В ней будут участвовать до 13 тысяч иностранных военнослужащих. Основной задачей новой миссии станет поддержка и обучение солдат афганской армии. Германия направит для участия в ней до 850 военнослужащих.

    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


Смотреть видео 26:01

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском

Контекст

Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском  

США: непростой путь из Афганистана  

С какими чувствами уходит бундесвер из Афганистана  

Также по теме

Афганистан: возвращение талибов, конфликт с США и клановые войны. Conflict Zone на русском 05.11.2019

Талибы должны сесть за стол переговоров с правительством в Кабуле, уверен посол Афганистана при ООН в Женеве. Однако насколько это реально? Насир Андиша в жестком интервью с ведущим Conflict Zone Тимом Себастианом.

US Soldaten in Afghanistan

США намерены оставить в Афганистане половину военного контингента 29.08.2019

США не будут полностью выводить войска из Афганистана и после соглашения с талибами об установлении мира, заявил Дональд Трамп. Американские военнослужащие размещены в республике с октября 2001 года.

Katar | Friedenskonferenz Afghanistan

"Талибан" выступает против мирных переговоров с афганским правительством 28.07.2019

Талибы заявляют, что перед переговорами о заключении мира с властями в Кабуле иностранные войска должны покинуть Афганистан.

Реклама

Самые читаемые

Развод в Германии: кто, кому и сколько платит  

В регионе Рейн-Майн в Германии предотвращен теракт  

Базовая пенсия: когда пенсионерам в Германии не хватает денег  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно