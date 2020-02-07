У единороса-главы муниципалитета Петербурга нашли подпольное казино

Глава муниципального образования "Введенский" утверждает, что он сдавал квартиру и не знал, что там происходит. Но "Единая Россия" все равно собирается немедленно исключить его из своих рядов.
Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга обнаружили подпольное казино в квартире, принадлежащей главе муниципального образования "Введенский" Олегу Калядину, сообщил в субботу, 8 февраля, "Интерфакс". Обыски прошли ночью и застали казино в квартире на Кронверкском проспекте в разгаре игры. Всех участников доставили в отделение полиции и опросили.
Обыски проводились в рамках дела о сети подпольных казино. Полиция изъяла "рулетку", четыре стола для русского покера, 12 игровых автоматов, фишки и карты. Сам Олег Калядин свою причастность к организации казино отрицает. По его словам, он только сдавал квартиру в аренду и не знал, что там происходило.
Глава МО "Введенский" - член партии "Единая Россия", почетный член Петроградского района Петербурга. "Единая Россия" заявила, что немедленно снимет Калядина со всех партийных должностей и, несмотря на заслуги, рассмотрит вопрос о его исключении из партии.
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