У бывшего издателя The New Times Ирены Лесневской прошел обыск

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ провели обыск у бывшего издателя журнала The New Times, основателя телекомпании РЕН ТВ Ирены Лесневской в Раменском районе Московской области. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщила в Twitter журналист Анна Качкаева .



"У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках

(Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница", - написала она.



По какому делу проходил обыск, она не уточнила. Позднее Качкаева добавила, что обыск завершен, к Лесневской приехал адвокат, а она сама "в порядке".

В 2010 году основатель телеканала РЕН ТВ и занимавшая на тот момент пост владельца журнала The New Times Ирена Лесневская была награждена орденом Почетного легиона. Награждение тогда совпало с выемкой документов в связи с публикацией материалов об ОМОНе. В 2013 году она подарила журнал главному редактору издания Евгении Альбац.

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