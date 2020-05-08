"У братских могил нет заплаканных вдов". Советские военные мемориалы в Восточной Германии

На территории бывшей ГДР насчитывается почти 1100 советских мемориалов и мест захоронений красноармейцев: от всем известного Трептов-парка до кладбищ в небольших городках.
Преодоление и осмысление прошлого после Второй мировой войны - в словах и жестах немецких политиков: от первого президента до действующего канцлера. (08.05.2020)
О последних сражениях Второй мировой мы знаем много - в основном, из мемуаров военачальников. А что делала, думала, чего боялась и ожидала другая сторона, то есть немцы? (07.05.2020)
С неожиданной стороны взглянул на победу антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и на трансформацию немецкого сознания писатель Виктор Ерофеев. (08.05.2020)
В Кремле так и не поняли, что, изгнав нацистов из Восточной Европы, они не принесли туда свободу. И там сами вправе решать, какой день им считать днем своего освобождения, пишет Иван Крастев. (06.05.2020)
В немецком обществе мало вспоминают о том, что Вторая мировая война унесла жизни 8 млн украинцев, заявил в интервью Deutschlandfunk Андрей Мельник. (08.05.2020)
Из-за пандемии коронавируса концерт по случаю 75-й годовщины окончания в Европе Второй мировой войны "Вместе в трудные времена" пройдет в виртуальном формате. (07.05.2020)
В берлинском Трептов-парке находится самое большое советское мемориальное кладбище за пределами бывшего СССР. (08.05.2020)
2 мая 1945 года капитулировал городской гарнизон Берлина. Как события 75-летней давности оценивают в Германии? (02.05.2020)