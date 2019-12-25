У белорусского правозащитника Олега Волчека прошел обыск

Сотрудники Управления Следственного комитета (УСК) по городу Минску пришли с обыском к белорусскому правозащитнику Олегу Волчеку. Это уже второй обыск за день, сообщил он Deutsche Welle в пятницу, 3 января. В первый раз следователи пришли в квартиру Волчека в 2 часа ночи со 2 на 3 января, во второй раз – днем 3 января. По словам правозащитника, ему объяснили, что обыск производится по возбужденному Следственным комитетом Беларуси уголовному делу в связи с найденной накануне в реке Свислочь сумки с конечностями человека. Сумку обнаружили работники коммунальной службы столицы.

"Во время осмотра искали следы крови и улики, которые указывали бы, что убийство человека, чьи останки были обнаружены в реке, могло произойти в этой квартире", - рассказал Волчек. Постановление об обыске подписано прокурором Минска. При этом правозащитник заявил о своей непричастности к этому убийству.

Олег Волчек представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. В том же году пропали экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал белорусскую оппозицию.

В декабре Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшем о своем участии в похищениях и убийствах этих людей в 1999 году.

Расследование вызвало большой общественный резонанс. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету республики провести проверку в связи с этой информацией. Позднее ведомство возобновило предварительное расследование по факту исчезновения Захаренко, уведомив об этом правозащитника Волчека.

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