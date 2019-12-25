 У белорусского правозащитника Олега Волчека проходит обыск | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 03.01.2020

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Беларусь

У белорусского правозащитника Олега Волчека проходит обыск

К правозащитнику Олегу Волчеку второй раз за день пришли с обыском. Милиция заявляет о расследовании "нераскрытого убийства". Волчек представляет интересы семьи пропавшего экс-главы МВД Беларуси.

Правозащитник Олег Волчек в Минске

Правозащитник Олег Волчек

Милиция пришла с обыском к белорусскому правозащитнику Олегу Волчеку. Это уже второй обыск за день, сообщил он Deutsche Welle в пятницу, 3 января. По его словам, правоохранители расследуют некое "нераскрытое убийство".

Олег Волчек представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. В том же году пропали экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал белорусскую оппозицию.

В декабре Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшем о своем участии в похищениях и убийствах этих людей в 1999 году.

Расследование вызвало большой общественный резонанс. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету республики провести проверку в связи с этой информацией. Позднее ведомство возобновило предварительное расследование по факту исчезновения Захаренко, уведомив об этом правозащитника Волчека.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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