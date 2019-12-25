У белорусского правозащитника Олега Волчека проходит обыск

Милиция пришла с обыском к белорусскому правозащитнику Олегу Волчеку. Это уже второй обыск за день, сообщил он Deutsche Welle в пятницу, 3 января. По его словам, правоохранители расследуют некое "нераскрытое убийство".

Олег Волчек представляет интересы семьи экс-главы МВД Беларуси Юрия Захаренко, исчезнувшего в мае 1999 года. В том же году пропали экс-глава Центризбиркома Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовский, который поддерживал белорусскую оппозицию.

В декабре Deutsche Welle опубликовала интервью с бывшим бойцом белорусского СОБРа, рассказавшем о своем участии в похищениях и убийствах этих людей в 1999 году.

Расследование вызвало большой общественный резонанс. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Следственному комитету республики провести проверку в связи с этой информацией. Позднее ведомство возобновило предварительное расследование по факту исчезновения Захаренко, уведомив об этом правозащитника Волчека.

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