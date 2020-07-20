У Беларуси впервые за 12 лет появился посол в США

У Беларуси за считанные недели до выборов президента впервые с 2008 года появился посол в США. Белорусский лидер Александр Лукашенко назначил на этот пост Олега Кравченко, прежде являвшегося замминистра иностранных дел, сообщает государственное информагентство БелТА в понедельник, 20 июля. Еще один заместитель министра, Андрей Дапкюнас, был назначен послом Беларуси в Австрии, а первый замглавы МИДа Андрей Евдоченко - послом в Нидерландах.

12 лет назад Минск отозвал посла из Вашингтона из-за санкций в отношении белорусских компаний, введенных администрацией президента Джорджа Буша-младшего. Вскоре после этого американский посол покинул Беларусь, после чего дипмиссии в обеих странах возглавляли временные поверенные.

В январе 2019 года Беларусь отменила ограничения на численность сотрудников американской дипмиссии. В сентябре того же года обе страны приняли решение восстановить диппредставительства на уровне послов.

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