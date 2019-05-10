Deutschtrainer поможет вам эффективно пополнить базовый словарный запас для повседневного общения и улучшить произношение. 100 билингвальных уроков (русский-немецкий) включают в себя лексику по самым разным темам: от приветствия до визита к врачу, от совершения покупок до поисков квартиры. Уроки по мере надобности можно просматривать в свободном порядке. Deutschtrainer соответствует требованиям уровней А1 и А2 "Единого европейского языкового стандарта".
Уровни: А1, А2
Медиафайлы: видео, аудио, текст (скачать)
Языки: русский | немецкий