Нажми на картинку, чтобы перейти к 100 урокам Deutschtrainer! В каждом уроке ты найдешь видео со словами и выражениями по заданной тематике, которое поможет тебе улучшить произношение и восприятие на слух. Слушай и повторяй! Закрепить материал ты сможешь с помощью фотогалереи. Каждый урок доступен для скачивания в формате аудио-, видео- и PDF.