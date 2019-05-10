Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
default

A1, A2 | Deutschtrainer

Deutschtrainer поможет вам эффективно пополнить базовый словарный запас для повседневного общения и улучшить произношение. 100 билингвальных уроков (русский-немецкий) включают в себя лексику по самым разным темам: от приветствия до визита к врачу, от совершения покупок до поисков квартиры. Уроки по мере надобности можно просматривать в свободном порядке. Deutschtrainer соответствует требованиям уровней А1 и А2 "Единого европейского языкового стандарта".

Уровни: А1, А2
Медиафайлы: видео, аудио, текст (скачать)
Языки: русский | немецкий

 

Как пользоваться этим курсом

Нажми на картинку, чтобы перейти к 100 урокам Deutschtrainer! В каждом уроке ты найдешь видео со словами и выражениями по заданной тематике, которое поможет тебе улучшить произношение и восприятие на слух. Слушай и повторяй! Закрепить материал ты сможешь с помощью фотогалереи. Каждый урок доступен для скачивания в формате аудио-, видео- и PDF.

Der Deutschtrainer – подкаст

Вы можете воспользоваться нашими видеоуроками на занятиях или изучая немецкий онлайн самостоятельно. Подписаться на все уроки Deutschtrainer можно здесь!  

Der Deutschtrainer | Учить немецкий (Video, RSS)  

Der Deutschtrainer | Учить немецкий (Audio, RSS)  

Der Deutschtrainer | Учить немецкий (Video, iTunes)

Der Deutschtrainer | Учить немецкий (Audio, iTunes)