Курс "Deutsch – warum nicht?" рассказывает историю студента-журналиста Андреаса, который подрабатывает в качестве портье в отеле. Каждая часть курса состоит из 26 уроков с диалогами, упражнениями и аудиоматериалами для скачивания. Языковой курс соответствует уровням от А1 до В1 "Единого европейского языкового стандарта". Он ориентирован на начинающих и продолжающих изучение немецкого языка. Курс "Deutsch – warum nicht?" был разработан в сотрудничестве с Институтом им. Гете.

Уровни: А1, А2, В1

Тип: аудио, текст (для скачивания)

Языки: немецкий | русский