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Уровень A1, A2, B1

A1, A2, B1 | Deutsch – warum nicht?

Курс "Deutsch – warum nicht?" рассказывает историю студента-журналиста Андреаса, который подрабатывает в качестве портье в отеле. Каждая часть курса состоит из 26 уроков с диалогами, упражнениями и аудиоматериалами для скачивания. Языковой курс соответствует уровням от А1 до В1 "Единого европейского языкового стандарта". Он ориентирован на начинающих и продолжающих изучение немецкого языка. Курс "Deutsch – warum nicht?" был разработан в сотрудничестве с Институтом им. Гете.
Уровни: А1, А2, В1
Тип: аудио, текст (для скачивания)
Языки: немецкий | русский

Этот материал содержит радиопьесы и печатные издания 1991 года. Просим с пониманием отнестись к тому, что данные с привязкой ко времени, например, наименования денежных единиц, не могут быть актуализированы

Deutsch – warum nicht? - подкаст

Наш аудиокурс отлично подойдет как для самостоятельного обучения, так и для занятий по немецкому языку. Здесь можно подписаться на все серии "Deutsch - warum nicht?"!

Deutsch - warum nicht? Часть 1 | Учим немецкий (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Часть 1 | Учим немецкий (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Часть 2 | Учим немецкий (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Часть 2 | Учим немецкий (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Часть 3 | Учим немецкий (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Часть 3 | Учим немецкий (iTunes)

Deutsch - warum nicht? Часть 4 | Учим немецкий (RSS)  

Deutsch - warum nicht? Часть 4 | Учим немецкий (iTunes)