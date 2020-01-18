 Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.01.2020

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Мир

Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом

По подсчетам британских эпидемиологов, число заразившихся новым китайским вирусом в мире, скорее всего, уже превысило 1700 человек. Власти КНР сообщают о 45 случаях инфицирования.

Госпитализация в Ухани, 17 января

Госпитализация в Ухани, 17 января

Новым вирусом, вспышка которого была зафиксирована 13 января в китайском городе Ухань, могут быть заражены гораздо больше людей, чем это следует из официальных данных властей КНР. Об этом пишет в субботу, 18 января, информагентство AFP со ссылкой на британских ученых.

По оценкам исследователей Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек. В то же время китайские власти на данный момент сообщают о 45 случаях заражения, по их информации два человека уже умерли.

Что известно о новом китайском вирусе

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Контекст

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Пока органы здравоохранения КНР не зафиксировали ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку. Однако у британских эпидемиологов нет уверенности в том, что передача вируса от животного к человеку и впредь останется единственным способом заражения.

Санитарный контроль в аэропортах из-за китайского вируса

17 января власти США ввели санитарный контроль в аэропортах, принимающих рейсы из города Ухань. Проверка пассажиров из этого города также проводится в аэропортах Таиланда.

В свою очередь Китай пока не ввел из-за таинственного вируса никаких транспортных ограничений. Однако в связи с приближающимся китайским Новым годом власти КНР и Гонконга ввели целый ряд мер предосторожности. Так, в Гонконге были установлены станции для измерения температуры для всех прибывающих в город.

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    Автор: Инга Ваннер, София Вагнер


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