Ученые об алкоголе на вечеринках (видео)

Почему ни одна из вечеринок не проходит без алкогольных напитков, какую роль они играют в восприятии реальности? Ответы на эти вопросы искали ученые.
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