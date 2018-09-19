 Ученые об алкоголе на вечеринках (видео) | Учеба и работа в Германии | DW | 21.09.2018

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Учеба и карьера

Ученые об алкоголе на вечеринках (видео)

Почему ни одна из вечеринок не проходит без алкогольных напитков, какую роль они играют в восприятии реальности? Ответы на эти вопросы искали ученые.

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Алкоголь на вечеринках

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  • Самый северный виноградник Германии

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    "Полярный круг" для немецких виноделов начинается на широте 52 градусов, в районе бранденбургского города Вердер, где расположен самый северный виноградник в Германии. Регион Заале-Унструт издавна славится винами высшего качества с особым, неповторимым вкусом.

  • Американские корни немецкого винограда

    Интересные факты о немецком вине

    Примерно в 1850 году в Европе разразилась эпидемия американской виноградной филлоксеры, поразившей большую часть и немецкой лозы. Оставшись без урожая, виноделы решили победить вредителя, привив региональную лозу на подвой из Америки, резистентный к филлоксере. Эксперимент удался, а европейские вина "спасаются" таким образом от назойливого вредителя и сегодня.

    Автор: Инга Ваннер, Сюзанне Кордс


Контекст

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