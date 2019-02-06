Учебник по экономике вернули автору из-за недостатка патриотизма

Издательство "Вита-пресс" после рекомендации Российской академии образования вернуло автору на доработку учебник "Экономика" для 10 - 11-х классов. Как рассказал в среду, 6 февраля, газете "Коммерсант" доктор экономических наук Игорь Липсиц, ему предложено дополнить учебное пособие материалами "об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему".

Кроме того, в подготовленном экспертном отзыве на учебник отмечается, что представленные в нем тексты "не способствуют любви к Родине". Для того, чтобы вернуть книгу в Федеральный перечень учебников, автору необходимо доработать его в части "исключения ряда вопросов для обсуждения, которые могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию и не направлены на формирование навыков самооценки и самоанализа обучающихся".

Как пояснил изданию Игорь Липсиц, он готов внести некоторые правки в учебник, "чтобы у школ не было проблем". А вот вносить правки про взлет экономики на фоне импортозамещения автор категорически отказался. "Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу", - заявил доктор экономических наук.

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