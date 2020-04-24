Учеба и работа: кого впустят в Германию во время пандемии

Общеевропейский запрет на въезд из-за мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции касается граждан третьих стран и будет действовать еще как минимум до 15 мая. Не следует планировать поездки, в которых нет крайней необходимости. При прохождении пограничного контроля в Германии сотрудники Федеральной полиции проверяют не только паспорт и визу, но и документы, подтверждающие неотложность въезда на территорию ФРГ. Каким будет решение, зависит от конкретного случая. Но есть общие предписания, на которые ориентируются пограничники. Кого, согласно этим правилам, сейчас впускают в Германию по студенческим или рабочим визам, а кому поездку пока лучше пока отложить?

Исключения для студентов

Недавний случай Михаила Новоселова, напомнивший фильм "Терминал", показал, какие последствия могут иметь нынешние ограничительные меры. Студент из Томска очень хотел попасть на семестр по обмену в Берлин, но его пребывание ограничилось транзитной зоной Франкфуртского аэропорта. Там он провел пять дней, пока его не вернули в Россию. Несмотря на наличие национальной визы и справки о зачислении на учебу, пограничники посчитали, что в случае Михаила "не были изложены срочные, крайне необходимые причины для въезда".

Почти пустой терминал Франкфуртского аэропорта

Как сообщил DW пресс-секретарь отделения Федеральной полиции в аэропорту Франкфурта-на-Майне Реза Амари (Reza Ahmari), единичные случаи отказа во въезде на территорию Германии из-за актуальных мер против распространения коронавируса происходят ежедневно и касаются пассажиров со всего мира. Среди них есть и въезжающие по визам категории D, которые выдаются для учебы, работы или постоянного проживания в одной из стран Шенгенской зоны. В этом случае решение зависит от индивидуальных обстоятельств. Если человек находился в Германии и раньше или он здесь постоянно или преимущественно проживает, то въезд, как правило, возможен. Или если речь идет о воссоединении семьи. Проверка документов также является обязанностью авиакомпаний. Если въезжающему отказано в пересечении границы, то, по немецкому закону, авиаперевозчик должен покрыть расходы на обратную транспортировку, а если она затягивается, то и на ночевку, питание, переводчика.

В целом, въезд по визе категории C, предполагающей пребывание до 90 дней в шестимесячный период, пока запрещен. Но и с национальной визой для долгосрочного пребывания пускают не всех. В пресс-службе Главного управления Федеральной полиции, отвечая на запрос DW, подчеркнули, что с временным видом на жительство въезд возможен, только если человек уже обосновался в Германии, а не направляется в страну впервые. Въезд с целью продолжения обучения в вузе или техникуме допустим, если студент возвращается на свое место жительства в Германии. Если студент въезжает на территорию Германии в первый раз, у него должна быть справка из учебного заведения о том, что его присутствие на месте обязательно, а также документ, подтверждающий наличие жилья. Занятия в режиме онлайн права на въезд не дают. Пока высшие и средние специальные учебные заведения остаются закрытыми, нет и изначальной причины для въезда, отмечает пресс-секретарь Главного управления Федеральной полиции Себастиан Брандт (Sebastian Brandt).

Въезд для работы в Германии

Что касается работы, то здесь действует общее правило: въезд в Германию возможен, если основное место жительства находится в этой стране. В остальном немецкие пограничники ориентируются на правительственный бюллетень Евросоюза. Согласно этому документу, ограничительные меры не должны затрагивать релевантные для системы профессии, то есть профессии в сфере здравоохранения, ухода за престарелыми, производства медицинской продукции, производства и обработки продуктов питания, информационных и инженерных технологий, а также транспорта. Исключения делают и для сезонных рабочих. Поехать в ФРГ в командировку по краткосрочной визе нельзя будет до тех пор, пока не будут сняты ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.

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