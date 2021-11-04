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Учеба и карьера

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Sommernachmittag in einem galizischen Schtetl. 1900. Photographie.

Антисемитизм в немецком языке: на что нужно обращать внимание 04.11.2021

В немецком языке есть слова и понятия, которые были заимствованы из идиша. И многие из них употребляются в ином значении, нежели изначально, или даже в негативном контексте.
four different dumplings on slate

Зачем немецкому стартапу хлебные крошки 03.11.2021

Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.

***ACHTUNG: Nur zur Berichterstattung über den Film TALA'VISION verwenden!*** Quelle: https://drive.google.com/drive/folders/1FGWfAElvpvR0mU3rUPkC1pT-nnk79voX Rechte: Philip Henze

Когда война убивает детство: история, получившая "Оскар" 29.10.2021

Тала живет в разбомбленной квартире в Сирии. Телевизор - ее единственное окно в мир, но девочка лишается и этого. Фильм выпускника киноакадемии в Германии получил студенческий "Оскар".
Empowerment Kampagne, Frau am Bau, Agnes Borchers, Machinistin, 09.2020, Fotograf: Carmen Wolf

Строительному бизнесу Германии срочно нужны женщины 28.10.2021

Тяжелый и грязный труд? Женщины-строители уверены, что это - стереотипы из прошлого. И хотя строительной отрасли остро не хватает кадров, женская доля в ней все равно остается мизерной.
31. Juli 2020: Leipzig (Sachsen), Stadtteil Gruenau: Ein Kind steht mit einem Handy in der Hand vor einem Plattenbau in Leipzig-Gruenau. Foto: Thomas Eisenhuth

У немецких подростков популярен "испанский стыд" 25.10.2021

В Германии выбрали молодежное слово года. Им стал англицизм, распространенный в соцсетях. Об этом и других самых популярных словах в сленге немецких тинейджеров - в фотогалерее DW.
Portrait of shame teenage couple on gray background

Молодежный сленг: любимые слова немцев 25.10.2021

Осенью издатели словаря Langenscheidt проводят конкурс, в результате которого в Германии выбирают "молодежное слово года". DW о победителях и фаворитах конкурса.
07.08.2019, Berlin: Schüler beim Mittagessen in der Mensa in der Grundschule an der Wuhlheide. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Зачем немецким университетам становиться более экологичными 14.10.2021

Отказаться от мяса из университетских столовых, ездить в командировки на поездах и перестраивать здания в кампусе. Вузы Германии пытаются стать экологичнее, но какой ценой?
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Работа в будущем: у кого есть шансы в Германии 01.10.2021

Немецкий рынок труда ждут большие перемены. Какие сферы затронут изменения, и где появятся хорошие перспективы для специалистов, в том числе и из-за рубежа?
menschen,tiere und die liebe für tiere. junge frau sitzt am schreibtisch,ein konferenzgespräch über skype zu tun. sie hält ihren kleinen hund und zeigt es auf die webcam. | Verwendung weltweit, Royalty free: Bei werblicher Verwendung Preis auf Anfrage., Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Онлайн-курсы иностранного языка: как выиграть в пандемию 13.09.2021

Популярность платформ по изучению иностранных языков растет. И пандемия стала триггером. А у одной немецкой платформы дела идут настолько хорошо, что она намерена выйти на биржу.
ILLUSTRATION - Eine junge Frau sitzt am 01.12.2016 in einem Wohnzimmer in Hamburg notiert sich etwas in ihren Unterlagen (gestellte Szene). Foto: Christin Klose | Verwendung weltweit

Европейский диплом для тех, кого преследуют в Беларуси 11.09.2021

Восточноевропейский университет для студентов и ученых, попавших под репрессии в Беларуси, пока существует как идея. Между тем в Польше есть похожий образовательный проект. Как он работает?

Eine Lehrerin mit FFP2-Maske unterrichtet in einer ersten Klasse an einer Grundschule mit Wechselunterricht. Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet. So findet an Schulen zum Beispiel Wechselunterricht statt.

Что немецким работодателям можно знать о здоровье сотрудников? 08.09.2021

В отдельных сферах работодателям в Германии разрешили спрашивать у сотрудников об их статусе вакцинации. Нововведение вызвало дискуссию в обществе, поскольку затронут вопрос здоровья.
ILLUSTRATION - Eine Frau mit Doktorhut sitzt am 18.03.2015 in Berlin frustriert an einem Schreibtisch neben einem Laptop. Foto: Monique Wuestenhagen | Verwendung weltweit

Немецкие вузы недосчитались выпускников 03.09.2021

Какое влияние пандемия оказала на сферу образования в Германии, еще только предстоит оценить. Экзаменов сдано меньше, в результате и студентов выпустили не так много.
Fotograf: DW/Alexander Kauschanski Datum: 15.09.19 Ort: Moskau Bildbeschreibung: Moskauer Lomonossow-Universität: Russland will in die fünf führenden Wissenschaftsnationen aufsteigen.

Российские вузы не вошли в топ-100 мирового рейтинга 02.09.2021

МГУ имени Ломоносова занял 158 место в списке лучших вузов мира - по версии The Times Higher Education. В десятке - восемь американских и два британских университета.
19.07.2018, Nordrhein-Westfalen, Bonn: Ein Bürger aus Bonn demonstriert auf dem Marktplatz mit einer Kippa auf dem Kopf. Mehrere hundert Menschen haben gegen Antisemitismus demonstriert. Viele von ihnen trugen eine Kippa. Mit dem «Tag der Kippa» reagierte Bonn auf einen Angriff auf einen israelischen Professor. Die alarmierten Polizisten hielten den Wissenschaftler irrtümlich für den Täter und überwältigten ihn. Foto: Federico Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Новую Еврейскую академию построят в Германии 02.09.2021

Академия познакомит слушателей с современным иудаизмом и станет новым средоточием еврейской интеллектуальной жизни, заявили в Центральном совете евреев ФРГ.
ARCHIV - 17.08.2016, Niedersachsen, Hannover: Eine junge Lehrerin schreibt an einer Schultafel im Mathematikunterricht einer 8. Klasse an einer Integrierten Gesamtschule. Lehrermangel bleibt weiterhin ein Problem an vielen niedersächsischen Schulen. Auf Antrag der FDP-Fraktion wird sich der Landtag am Mittwoch (12.09.2018) mit der Frage befassen, ob Niedersachsens Kultusminister genug unternimmt, um die Situation zu verbessern. Foto: Julian Stratenschulte/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Сколько зарабатывают школьные учителя в Германии и дарят ли им подарки? 01.09.2021

DW рассказывает о том, сколько получают и как работают немецкие педагоги, а также о том, как стать учителем в ФРГ.
Symbolfoto Wirtschaftsbegriff Bafoeg | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам 01.09.2021

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
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