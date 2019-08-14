Учеба в Германии: когда подавать документы?

Зимний семестр в вузах Германии длится с октября по март, летний - с апреля по сентябрь. От того, в каком семестре начинается обучение по выбранной вами программе, зависят и сроки подачи заявки. По большинству программ обучение в Германии начинается в зимнем семестре. Как правило, документы на бакалаврские программы принимают с начала июня по 15 июля (на зимний семестр) и с начала декабря по 15 января (на летний семестр). Сроки подачи документов в магистратуру сильно отличаются, например, в зависимости от того, есть ли конкурс аттестатов. Поэтому информацию в любом случае следует уточнить на сайте вуза и конкретной программы.

О требованиях к абитуриентам-иностранцам мы рассказывали ранее. На сей раз рассмотрим, какие основные этапы необходимо преодолеть на пути в немецкий университет и сколько времени занимает каждый из них.

Поиск вуза и специальности в Германии

Начать поиск подходящего учебного заведения и направления лучше заранее - примерно за год до планируемого поступления. Информацию о вузах и специальностях можно на специализированных поисковых порталах.

Сдача языкового экзамена

От иностранного абитуриента в Германии потребуют подтвердить знание немецкого и/или английского языков (в зависимости от специальности) как минимум на уровне B2. Необходимо сдать языковой экзамен и получить сертификат, например, TestDaF. Сделать это можно и в России. Одним из учебных центров, организующих курсы немецкого языка, является Гёте-Институт. Если вы начинаете изучать немецкий с нуля, то, как объяснили DW в языковом отделе московского филиала Гёте-Института, обучение до уровня В2 занимает порядка 720 академических часов или двух лет. Если же вы уже говорите на немецком языке, рассчитывайте, что на подготовку к экзамену и его сдачу уходит примерно полгода.

Алина из Москвы рассказала DW о своем опыте получения диплома TestDAF: "Немецкий я начала учить на втором курсе, занималась на вечерних курсах МГУ, затем месяц училась в летней школе при Боннском университете, семестр в московском филиале Гете-Института и в языковом центре при университете Ростока, где посещала двухмесячный курс по подготовке к TestDAF. Еще два месяца я готовилась сама и сдала экзамен в июле 2015 года. То есть через год и восемь месяцев с момента, как я начала изучать немецкий".

Подача документов на стипендию

При оформлении документов на визу для учебы в Германии вам придется подтвердить наличие средств для учебы в Германии. Сделать это можно, например, предоставив выписку со счета в банке.

Если же вы решили подать заявку на получение стипендии, то нужно придерживаться определенных стипендиальной программой сроков. Самыми популярными среди российских студентов являются стипендии Германской службы академических обменов DAAD. Как объяснили в DAAD, подача заявок по всем программам этого стипендиального фонда происходит примерно за год до начала обучения. На момент подачи документов не надо быть зачисленным в немецкий вуз, но необходимо соответствовать всем требованиям к поступающим, например, предъявить сертификат о сдаче языкового экзамена. Сроки подачи меняются каждый год, их следует уточнять ежегодно в конце лета.

Подготовка и подача документов в немецкий вуз

Приемные комиссии в немецких вузах требуют не только оригиналы документов, но и их заверенные переводы. Начать собирать пакет необходимых документов нужно за два-три месяца до дедлайна. В зависимости от факультета и вуза, отправлять документы нужно напрямую в университет и/или через службу uni-assist. Загружать документы на uni-assist.de следует, согласно собственной рекомендации этой службы, минимум за восемь недель до окончания приема заявок на обучение. Обработка документов занимает от трех до шести недель.

Получение визы

Для получения визы вам понадобится пакет документов, отправленных в немецкий вуз, приглашение из университета, подтверждение финансовой состоятельности и медицинская страховка. Более точный список документов можно найти на сайте посольства ФРГ в России. Срок рассмотрения заявлений составляет от шести до восьми недель.

Поиск жилья в Германии

С момента получения приглашения на учебу следует задуматься о том, где вы будете жить в Германии. Шансы спонтанно по приезде найти приемлемую по цене комнату или квартиру равны нулю, поэтому лучше делать это, находясь еще в России. В среднем на поиск жилья уходит полтора-два месяца. О разных возможностях съема жилья читайте в нашем досье.

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Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Берлинский университет имени Гумбольдта Самым популярным среди студентов из России является Берлинский университет имени Гумбольдта. В 2016 году в числе тех, кто приехал сюда на учебу из-за рубежа, было 426 россиян. У украинских студентов этот вуз лишь на восьмом месте по предпочтениям. Основанный более двух веков назад по классической модели, сегодня он относится к числу элитных вузов Германии и предлагает широкий спектр дисциплин.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Берлинский свободный университет FU Berlin является вторым фаворитом российских студентов и лишь десятым - украинских. Это самый большой университет в немецкой столице. Его визитная карточка - гуманитарные дисциплины. Всемирно известен и медицинский факультет на базе клиники "Шарите", созданный совместно с Университетом имени Гумбольдта.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Гамбургский университет Зато предпочтения по поводу этого университета почти совпадают: студенты из обеих стран одинаково любят ганзейский Гамбург. Подтверждение тому - данные статистики (329 человек из России и 231 человек с Украины) и третье место в рейтинге. Несмотря на свой молодой возраст, Гамбургский университет считается крупнейшим академическим центром на севере Германии.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана Четвертая строчка в российском рейтинге принадлежит Мюнхенскому университету Людвига-Максимилиана (292 студентов). 160 специальностей на 18 факультетах может предложить этот вуз, входящий в список элитных университетов Германии. Для украинских студентов является вторым по счету фаворитом (236 студентов ), а на четвертом месте по числу украинцев - Магдебургский университет.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Высшая техническая школа Вильдау Вуз был создан на базе школы подготовки инженеров-машиностроителей. Главные направления здесь - машиностроение, телематика, логистика. TH Wildau на пятом месте по популярности у россиян - за счет партнерских программ с вузами России, например, с Санкт-Петербургским политехническим университетом. Из Украины здесь всего 11 студентов. Пятое место по числу украинцев занимает университет Майнца.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Рурский университет Бохума Сотрудничество с вузами России объясняют популярность и этого вуза у россиян. В земле Северный Рейн - Вестфалия он лидирует по числу учащихся из этой страны, а в рейтинге по Германии занимает шестое место. По числу украинцев он на девятом месте (на шестом - Дрезденский технический университет). Вуз участвует в проекте "Мост в немецкий университет" и входит в альянс университетов Рурской области.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Университет имени Гёте во Франкфурте Зато Goethe-Universität - настоящий магнит для студентов с Украины. По статистике, здесь самое большое число представителей этой страны. По спросу среди россиян вуз занимает седьмое место в общегерманском рейтинге. Кроме того у украинцев и россиян это самый популярный университет в земле Гессен. За ним следуют университеты Марбурга и Гисена.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Кельнский университет В Северном Рейне - Вестфалии, где, в целом, обучается большинство студентов из России и Украины, он по популярности уступает лишь Рурскому университету Бохума. Этот третий по величине немецкий вуз снискал доверие работодателей - особенно ценятся выпускники факультетов экономики и права, а также педагоги. В Германии - на восьмом месте по числу россиян и на седьмом - по числу украинцев.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Мюнхенский технический университет В Баварии по популярности среди студентов из России и Украины TUM занимает второе место, в целом по Германии - девятое для россиян и 14-е для украинцев (вместе с Дюссельдорфским университетом). Этот один из самых престижных немецких вузов входит в сотню лучших в мире. Позиционирует себя как университет, способствующий развитию предпринимательства, и является кузницей стартапов.

Вузы Германии: где учатся россияне и украинцы Гейдельбергский университет Топ-10 по числу российских студентов в немецких государственных вузах замыкает Гейдельбергский университет - старейший вуз на территории современной Германии. В украинском рейтинге он на 11-й строчке после Берлинского свободного университета. Автор: Татьяна Вайнман



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