 Учеба в Германии: как не ″засыпаться″ при поступлении | Учеба и работа в Германии | DW | 14.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Учеба и карьера

Учеба в Германии: как не "засыпаться" при поступлении

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти вуз? Насколько хорошо нужно знать немецкий? 12 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.

Знак вопроса

Можно ли поступить в немецкий вуз с отечественным школьным аттестатом? Сколько денег надо иметь на счете, чтобы получить студенческую визу? Реально ли получить стипендию для финансирования учебы в ФРГ? В этой статье собраны самые популярные вопросы - и ответы на них!

1. Как проще всего поехать в Германию на семестр или несколько семестров по обмену?

Самый простой способ поехать в Германию по обмену - получить стипендию, например Германской службы академических обменов DAAD. Информацию об актуальных программах можно найти на сайте DAAD в России в разделе "Стипендиальные программы". Что касается программ по обмену студентами, то у многих российских университетов есть партнерские договоренности с немецкими вузами. Есть ли подобные соглашения у вашего вуза, лучше всего узнавать по месту учебы. Подробную информацию о вузовских кооперациях по странам можно также найти на сайте Hochschulkompass.de в разделе "Internationale Kooperationen - Kooperationen nach Staaten".

2. Могу ли я поступать в немецкий вуз сразу после окончания школы?

Поступать в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует или сопоставимо с немецким аттестатом зрелости (Abitur). Учитывая тот факт, что немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в России и странах СНГ, недостающие годы придется "компенсировать" учебой в вузе.

Напрямую подавать заявку на учебу в немецкий вуз могут студенты, успешно окончившие два курса (четыре семестра) дневного или три/четыре курса вечернего или заочного обучения в отечественном вузе.

Контекст

Для абитуриентов из России, Беларуси, Украины, которые планируют поступать в немецкий вуз, колледж довузовской подготовки может быть обязательным условием. (02.04.2019)

Вы решили стать студентом немецкого вуза? С чего и когда следует начать подготовку к поступлению? Рассмотрим важнейшие этапы.

Блокированный счет - одно из условий для немецкой учебной визы. С 1 сентября размер суммы повысится. Сколько должно быть на счете, как его открыть и какой банк выбрать? Инструкция DW. (30.07.2019)

В большинстве государственных вузов Германии за обучение платить не надо, и в то же время раз в полгода студентам присылают счет. За что?

Для получения визы для учебы в немецком вузе или посещения языковых курсов в Германии нужно подтвердить наличие средств на финансирование пребывания в стране. Как это сделать?

Учеба или поиск работы в Германии - для визы может потребоваться блокированный счет. Открыть его с недавних пор помогают немецкие посредники. Что это за фирмы?

Первое высшее образование в государственных вузах Германии - бесплатное. Но не всегда. Где с иностранцев берут деньги? Когда высшее образование считается первым? DW отвечает на главные вопросы. (01.07.2019)

Стипендиальных фондов в Германии много, а программ поддержки студентов и выпускников - еще больше. Краткий "путеводитель" по основным источникам информации в интернете. (24.04.2017)

В интернете есть целый ряд немецкоязычных порталов для поиска подходящего университета в Германии. DW предлагает подборку самых полезных онлайн-путеводителей.

50 лет назад в Германии были основаны первые высшие школы. Долгое время они считались игроками второй лиги, а сегодня составляют конкуренцию университетам. В чем же их особенность? (08.02.2019)

Для учебы в Германии нужно сдать языковой экзамен - например, TestDaF. О его особенностях рассказала DW сотрудница Института TestDaF, которая отвечает за разработку тестов. (12.05.2015)

DW выяснила, какие специальности можно изучать в Германии на английском языке. (21.11.2013)

Для россиян, которые окончили школу в 2015 году, действуют другие правила: в немецкий вуз они могут поступать после одного года обучения в российском вузе или после года обучения в немецком колледже довузовской подготовки, в который им разрешается подавать документы сразу после 11 классов.

На выпускников немецких гимназий также распространяются особые правила. Проверить, какие условия поступления действуют для вашего аттестата зрелости, можно в базе данных Anabin.de, выбрав слева "Schulabschlüsse mit Hochschulzugang", нажав сверху на "Suche" и указав в поисковике страну.

3. А раньше никак нельзя?

У тех, кто получил аттестат зрелости до 2015 года, есть возможность поступить в вуз на родине и отучиться в нем один год. После этого можно подавать документы в колледж довузовской подготовки при немецком вузе (Studienkolleg) и по его окончании сдать квалификационный экзамен, который вместе со школьным аттестатом и выписками из зачетной книжки дает право на поступление в немецкий вуз.

Для информации: обучение и сдача экзаменов в большинстве немецких колледжей довузовской подготовки являются бесплатными. Однако студенты Studienkolleg - как и остальные студенты в Германии - должны платить семестровый взнос (Semesterbeitrag). Кроме того, студент колледжа сам оплачивает проживание, питание, медицинскую страховку и т.д.

4. Как искать немецкий вуз и факультет для поступления?

Что касается вузов и конкретных специальностей, то их лучше всего искать по универсальным студенческим поисковикам, как, например, Studieren.de. В левой колонке выбираете рубрику "Fachbereiche", затем - ту область наук, к которой относится интересующий вас предмет. Как вариант: заходите в подрубрику "Studiengänge" и ищете по алфавиту интересующие вас специальности. Хорошим подспорьем может стать и рейтинг газеты Die Zeit. Пользоваться этой информацией можно бесплатно после регистрации.

Определившись со специальностью, необходимо - уже непосредственно на странице вуза - посмотреть, какие требования предъявляются к поступающим. Обычно на сайтах всех немецких вузов есть раздел "Ausländische Studierende" или "Internationales", в которых описываются конкретные требования к абитуриентам-иностранцам, в том числе и по необходимым языковым сертификатам.

К сожалению, данные на сайтах университетов не всегда представлены четко и понятно для абитуриента-иностранца, не знакомого с немецкими терминами и правилами оформления документов. Поэтому если возникли вопросы, пишите непосредственно в вуз. Лучше всего по пунктам перечислить, что вам неясно, так как если вопросы будут слишком общими, сотрудники вуза могут просто отослать вас к сайту. О других возможностях поиска подходящего вуза - здесь.

5. Сколько денег необходимо иметь на счету, чтобы поступить в немецкий вуз?

Для получения визы с учебной целью вы должны доказать, что располагаете средствами в размере 853 евро на месяц (10236 на год). Эта новая сумма действует с сентября 2019 года. В какой еще форме можно подтвердить финансирование - читайте на сайте посольства и в нашей статье "Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств?".

6. Во всех ли вузах Германии требуется наличие сертификатов DSH или TestDaF?

Наличие сертификата, подтверждающего знание немецкого языка абитуриентом-иностранцем, требуется во всех вузах. Он должен быть предоставлен вместе с основным пакетом документов, то есть сертификат должен быть у вас на руках уже до поступления.

Деньги

Наличие средств к существованию - одно из условий для получения визы

В случае с экзаменом DSH последовательность действий несколько иная: для допуска к экзамену нужно предъявить сертификат о знании немецкого языка как минимум на уровне B2. Если с документами все в порядке, вы получаете уведомление о допуске к учебе, а вместе с ним и приглашение на экзамен DSH. Результат экзамена автоматически передается в приемную комиссию, где вам позже и выдадут свидетельство о зачислении.

К сертификатам TestDaF или DSH приравниваются также следующие сертификаты, которые можно получить в Гёте-Институте: ZOP (Zeugnis über die Zentrale Oberstufenprüfung), Kleines Deutsches Sprachdiplom и Großes Deutsches Sprachdiplom. Подробнее о языковый сертификатах для учебы на немецком или английском языках читайте в нашей статье "Язык до вуза доведет".

Абитуриенты, успешно окончившие колледж довузовской подготовки, от сдачи языкового экзамена отсвобождаются.

7. Какие сроки действуют для поступления в немецкие вузы?

Для поступления в большинство немецких вузов действуют следующие сроки: на зимний семестр (с октября текущего года) - до 15 июля, на летний семестр (с апреля текущего года) - до 15 января.

Коллаж: фотографии вузов

Качество образования в Германии не зависит от размера города

8. В чем разница между Universität и Fachhochschule?

Fachhochschule - высшие школы - это аналог университетов с той лишь разницей, что там готовят кадры для практической работы, а сама учеба более систематизирована и структурирована. О преимуществах и недостатках этих типов вузов читайте в статье "Самый практичный немецкий диплом".

9. Посоветуйте где лучше учиться в Германии - в большом городе или в маленьком?

Что касается качества образования, то можно не сомневаться - в Германии оно не зависит от того, в каком городе находится вуз, - большом или в маленьком, зато разница в других аспектах жизни - ощутимая. В большом городе выше цены на жилье, зато найти его порой легче, потому что предложение больше. То же самое с работой: в больших городах возможностей подработать у студентов значительно больше, но и жизнь, в целом, дороже.

В маленьком городе жизнь более размеренная, учиться проще, поскольку ничего не отвлекает, но не так много возможностей "выйти в люди".

10. У меня уже есть диплом российского вуза, но я хочу учиться в Германии. Возьмут ли меня в немецкую магистратуру или лучше пытаться поступать в бакалавриат?

Если вы хотите продолжить учебу в Германии по схожей специальности, то рекомендуем вам в любом случае попробовать поступить в магистратуру. К сожалению, единой формулы, по которой вы могли бы высчитать свою "магистерскую пригодность", нет: требования к поступающим разнятся от вуза к вузу.

Если ваш диплом сочтут недостаточным для поступления в магистратуру, подавайте документы в бакалавриат и пытайтесь добиться того, чтобы вам засчитали часть прослушанных курсов. Вопросы признания части дисциплин обычно решаются в индивидуальном порядке, чаще всего в процессе личной беседы с одним из профессоров или деканом факультета.

11. У меня уже есть российский диплом. Получается, что в Германии я буду получать второе высшее образование, которое, насколько я знаю, является платным?

Образование, которое вы будете получать в Германии, не будет считаться вторым, если у вас еще нет диплома магистра, полученного в немецком вузе. Исключение составляют магистерские программы повышения квалификации и программы MBA.

12. Реально ли получить стипендию для учебы в Германии еще до поступления?

Как показывает практика, большинство стипендиальных фондов (стипендии в Германии чаще всего выдают не вузы, а фонды и общественные организации) требуют от студентов предоставить документ, подтверждающий факт зачисления в немецкий вуз, а от аспирантов - приглашение профессора, содержащее его согласие на научное руководство. Еще один нюанс: большинство стипендий рассчитаны на студентов магистратуры или аспирантуры. То есть учащимся бакалавриата, а тем более начальных курсов, - получить стипендию несколько сложнее. О возможностях найти стипендию - в нашей статье.

Смотрите также:
Элитные вузы Германии

  • В немецком университете

    Элитные вузы Германии

    Лучшие из лучших

    Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

  • Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене (RWTH Aachen)

    Элитные вузы Германии

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене

    Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

  • Технологический институт Карлсруэ

    Элитные вузы Германии

    Технологический институт Карлсруэ

    Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

  • Университет Констанца (Universität Konstanz)

    Элитные вузы Германии

    Университет Констанца

    В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

  • Тюбингенский университет (Eberhard-Karls-Universität Tübingen)

    Элитные вузы Германии

    Тюбингенский университет

    Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

  • Гейдельбергский университет

    Элитные вузы Германии

    Гейдельбергский университет

    Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

  • Технический университет Дрездена (Technische Universität Dresden)

    Элитные вузы Германии

    Дрезденский технический университет

    Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

  • Берлинский университет имени Гумбольдта

    Элитные вузы Германии

    Берлинский университет имени Гумбольдта

    Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

  • Берлинский свободный университет

    Элитные вузы Германии

    Берлинский свободный университет

    Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

  • Гамбургский университет

    Элитные вузы Германии

    Гамбургский университет

    Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

  • Боннский университет

    Элитные вузы Германии

    Боннский университет

    Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

  • Университет имени Людвига-Максимилиана в Мюнхене

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана

    В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

  • Мюнхенский технический университет (Technische Universität München)

    Элитные вузы Германии

    Мюнхенский технический университет

    Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера.

    Автор: Татьяна Вайнман


___________________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"

Контекст

Элитные вузы Германии

По итогам конкурса ученые и политики в Германии выбрали университеты, которые могут причислять себя к лучшим из лучших.  

Ссылки в интернете

Группа ''DW Учеба и работа'' в ''В контакте''

Рейтинг немецкий вузов от издания Die Zeit

База данных Anabin.de

Список вузов-партнеров

Сайт DAAD в России

Сайт Studieren.de

Также по теме

Deutschland Unis machen Flüchtlinge fürs Studium fit

Университеты в Германии: что важно знать о подготовительных курсах 02.04.2019

Для абитуриентов из России, Беларуси, Украины, которые планируют поступать в немецкий вуз, колледж довузовской подготовки может быть обязательным условием.

Integrationskurs in Düsseldorf

Немецкий для вуза: где иностранцы учат язык 12.02.2018

Как изучают немецкий те, кто хочет получить высшее образование в Германии? Хватает ли школьных знаний для поступления в университет? Студенты-иностранцы приняли участие в опросе.

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS