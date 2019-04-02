Учеба в Германии: как не "засыпаться" при поступлении

Реально ли подать заявку на учебу в Германию из России? Как найти вуз? Насколько хорошо нужно знать немецкий? 12 наиболее часто задаваемых вопросов и ответы на них.
Можно ли поступить в немецкий вуз с отечественным школьным аттестатом? Сколько денег надо иметь на счете, чтобы получить студенческую визу? Реально ли получить стипендию для финансирования учебы в ФРГ? В этой статье собраны самые популярные вопросы - и ответы на них!
1. Как проще всего поехать в Германию на семестр или несколько семестров по обмену?
Самый простой способ поехать в Германию по обмену - получить стипендию, например Германской службы академических обменов DAAD. Информацию об актуальных программах можно найти на сайте DAAD в России в разделе "Стипендиальные программы". Что касается программ по обмену студентами, то у многих российских университетов есть партнерские договоренности с немецкими вузами. Есть ли подобные соглашения у вашего вуза, лучше всего узнавать по месту учебы. Подробную информацию о вузовских кооперациях по странам можно также найти на сайте Hochschulkompass.de в разделе "Internationale Kooperationen - Kooperationen nach Staaten".
2. Могу ли я поступать в немецкий вуз сразу после окончания школы?
Поступать в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует или сопоставимо с немецким аттестатом зрелости (Abitur). Учитывая тот факт, что немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в России и странах СНГ, недостающие годы придется "компенсировать" учебой в вузе.
Напрямую подавать заявку на учебу в немецкий вуз могут студенты, успешно окончившие два курса (четыре семестра) дневного или три/четыре курса вечернего или заочного обучения в отечественном вузе.
Для россиян, которые окончили школу в 2015 году, действуют другие правила: в немецкий вуз они могут поступать после одного года обучения в российском вузе или после года обучения в немецком колледже довузовской подготовки, в который им разрешается подавать документы сразу после 11 классов.
На выпускников немецких гимназий также распространяются особые правила. Проверить, какие условия поступления действуют для вашего аттестата зрелости, можно в базе данных Anabin.de, выбрав слева "Schulabschlüsse mit Hochschulzugang", нажав сверху на "Suche" и указав в поисковике страну.
3. А раньше никак нельзя?
У тех, кто получил аттестат зрелости до 2015 года, есть возможность поступить в вуз на родине и отучиться в нем один год. После этого можно подавать документы в колледж довузовской подготовки при немецком вузе (Studienkolleg) и по его окончании сдать квалификационный экзамен, который вместе со школьным аттестатом и выписками из зачетной книжки дает право на поступление в немецкий вуз.
Для информации: обучение и сдача экзаменов в большинстве немецких колледжей довузовской подготовки являются бесплатными. Однако студенты Studienkolleg - как и остальные студенты в Германии - должны платить семестровый взнос (Semesterbeitrag). Кроме того, студент колледжа сам оплачивает проживание, питание, медицинскую страховку и т.д.
4. Как искать немецкий вуз и факультет для поступления?
Что касается вузов и конкретных специальностей, то их лучше всего искать по универсальным студенческим поисковикам, как, например, Studieren.de. В левой колонке выбираете рубрику "Fachbereiche", затем - ту область наук, к которой относится интересующий вас предмет. Как вариант: заходите в подрубрику "Studiengänge" и ищете по алфавиту интересующие вас специальности. Хорошим подспорьем может стать и рейтинг газеты Die Zeit. Пользоваться этой информацией можно бесплатно после регистрации.
Определившись со специальностью, необходимо - уже непосредственно на странице вуза - посмотреть, какие требования предъявляются к поступающим. Обычно на сайтах всех немецких вузов есть раздел "Ausländische Studierende" или "Internationales", в которых описываются конкретные требования к абитуриентам-иностранцам, в том числе и по необходимым языковым сертификатам.
К сожалению, данные на сайтах университетов не всегда представлены четко и понятно для абитуриента-иностранца, не знакомого с немецкими терминами и правилами оформления документов. Поэтому если возникли вопросы, пишите непосредственно в вуз. Лучше всего по пунктам перечислить, что вам неясно, так как если вопросы будут слишком общими, сотрудники вуза могут просто отослать вас к сайту. О других возможностях поиска подходящего вуза - здесь.
5. Сколько денег необходимо иметь на счету, чтобы поступить в немецкий вуз?
Для получения визы с учебной целью вы должны доказать, что располагаете средствами в размере 853 евро на месяц (10236 на год). Эта новая сумма действует с сентября 2019 года. В какой еще форме можно подтвердить финансирование - читайте на сайте посольства и в нашей статье "Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств?".
6. Во всех ли вузах Германии требуется наличие сертификатов DSH или TestDaF?
Наличие сертификата, подтверждающего знание немецкого языка абитуриентом-иностранцем, требуется во всех вузах. Он должен быть предоставлен вместе с основным пакетом документов, то есть сертификат должен быть у вас на руках уже до поступления.
В случае с экзаменом DSH последовательность действий несколько иная: для допуска к экзамену нужно предъявить сертификат о знании немецкого языка как минимум на уровне B2. Если с документами все в порядке, вы получаете уведомление о допуске к учебе, а вместе с ним и приглашение на экзамен DSH. Результат экзамена автоматически передается в приемную комиссию, где вам позже и выдадут свидетельство о зачислении.
К сертификатам TestDaF или DSH приравниваются также следующие сертификаты, которые можно получить в Гёте-Институте: ZOP (Zeugnis über die Zentrale Oberstufenprüfung), Kleines Deutsches Sprachdiplom и Großes Deutsches Sprachdiplom. Подробнее о языковый сертификатах для учебы на немецком или английском языках читайте в нашей статье "Язык до вуза доведет".
Абитуриенты, успешно окончившие колледж довузовской подготовки, от сдачи языкового экзамена отсвобождаются.
7. Какие сроки действуют для поступления в немецкие вузы?
Для поступления в большинство немецких вузов действуют следующие сроки: на зимний семестр (с октября текущего года) - до 15 июля, на летний семестр (с апреля текущего года) - до 15 января.
8. В чем разница между Universität и Fachhochschule?
Fachhochschule - высшие школы - это аналог университетов с той лишь разницей, что там готовят кадры для практической работы, а сама учеба более систематизирована и структурирована. О преимуществах и недостатках этих типов вузов читайте в статье "Самый практичный немецкий диплом".
9. Посоветуйте где лучше учиться в Германии - в большом городе или в маленьком?
Что касается качества образования, то можно не сомневаться - в Германии оно не зависит от того, в каком городе находится вуз, - большом или в маленьком, зато разница в других аспектах жизни - ощутимая. В большом городе выше цены на жилье, зато найти его порой легче, потому что предложение больше. То же самое с работой: в больших городах возможностей подработать у студентов значительно больше, но и жизнь, в целом, дороже.
В маленьком городе жизнь более размеренная, учиться проще, поскольку ничего не отвлекает, но не так много возможностей "выйти в люди".
10. У меня уже есть диплом российского вуза, но я хочу учиться в Германии. Возьмут ли меня в немецкую магистратуру или лучше пытаться поступать в бакалавриат?
Если вы хотите продолжить учебу в Германии по схожей специальности, то рекомендуем вам в любом случае попробовать поступить в магистратуру. К сожалению, единой формулы, по которой вы могли бы высчитать свою "магистерскую пригодность", нет: требования к поступающим разнятся от вуза к вузу.
Если ваш диплом сочтут недостаточным для поступления в магистратуру, подавайте документы в бакалавриат и пытайтесь добиться того, чтобы вам засчитали часть прослушанных курсов. Вопросы признания части дисциплин обычно решаются в индивидуальном порядке, чаще всего в процессе личной беседы с одним из профессоров или деканом факультета.
11. У меня уже есть российский диплом. Получается, что в Германии я буду получать второе высшее образование, которое, насколько я знаю, является платным?
Образование, которое вы будете получать в Германии, не будет считаться вторым, если у вас еще нет диплома магистра, полученного в немецком вузе. Исключение составляют магистерские программы повышения квалификации и программы MBA.
12. Реально ли получить стипендию для учебы в Германии еще до поступления?
Как показывает практика, большинство стипендиальных фондов (стипендии в Германии чаще всего выдают не вузы, а фонды и общественные организации) требуют от студентов предоставить документ, подтверждающий факт зачисления в немецкий вуз, а от аспирантов - приглашение профессора, содержащее его согласие на научное руководство. Еще один нюанс: большинство стипендий рассчитаны на студентов магистратуры или аспирантуры. То есть учащимся бакалавриата, а тем более начальных курсов, - получить стипендию несколько сложнее. О возможностях найти стипендию - в нашей статье.
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