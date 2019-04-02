Учеба в Германии: как не "засыпаться" при поступлении

Можно ли поступить в немецкий вуз с отечественным школьным аттестатом? Сколько денег надо иметь на счете, чтобы получить студенческую визу? Реально ли получить стипендию для финансирования учебы в ФРГ? В этой статье собраны самые популярные вопросы - и ответы на них!

1. Как проще всего поехать в Германию на семестр или несколько семестров по обмену?

Самый простой способ поехать в Германию по обмену - получить стипендию, например Германской службы академических обменов DAAD. Информацию об актуальных программах можно найти на сайте DAAD в России в разделе "Стипендиальные программы". Что касается программ по обмену студентами, то у многих российских университетов есть партнерские договоренности с немецкими вузами. Есть ли подобные соглашения у вашего вуза, лучше всего узнавать по месту учебы. Подробную информацию о вузовских кооперациях по странам можно также найти на сайте Hochschulkompass.de в разделе "Internationale Kooperationen - Kooperationen nach Staaten".

2. Могу ли я поступать в немецкий вуз сразу после окончания школы?

Поступать в немецкий вуз могут лишь те соискатели, образование которых формально соответствует или сопоставимо с немецким аттестатом зрелости (Abitur). Учитывая тот факт, что немецкие школьники учатся 12-13 лет, то есть дольше, чем школьники в России и странах СНГ, недостающие годы придется "компенсировать" учебой в вузе.

Напрямую подавать заявку на учебу в немецкий вуз могут студенты, успешно окончившие два курса (четыре семестра) дневного или три/четыре курса вечернего или заочного обучения в отечественном вузе.

Для россиян, которые окончили школу в 2015 году, действуют другие правила: в немецкий вуз они могут поступать после одного года обучения в российском вузе или после года обучения в немецком колледже довузовской подготовки, в который им разрешается подавать документы сразу после 11 классов.

На выпускников немецких гимназий также распространяются особые правила. Проверить, какие условия поступления действуют для вашего аттестата зрелости, можно в базе данных Anabin.de, выбрав слева "Schulabschlüsse mit Hochschulzugang", нажав сверху на "Suche" и указав в поисковике страну.

3. А раньше никак нельзя?

У тех, кто получил аттестат зрелости до 2015 года, есть возможность поступить в вуз на родине и отучиться в нем один год. После этого можно подавать документы в колледж довузовской подготовки при немецком вузе (Studienkolleg) и по его окончании сдать квалификационный экзамен, который вместе со школьным аттестатом и выписками из зачетной книжки дает право на поступление в немецкий вуз.

Для информации: обучение и сдача экзаменов в большинстве немецких колледжей довузовской подготовки являются бесплатными. Однако студенты Studienkolleg - как и остальные студенты в Германии - должны платить семестровый взнос (Semesterbeitrag). Кроме того, студент колледжа сам оплачивает проживание, питание, медицинскую страховку и т.д.

4. Как искать немецкий вуз и факультет для поступления?

Что касается вузов и конкретных специальностей, то их лучше всего искать по универсальным студенческим поисковикам, как, например, Studieren.de. В левой колонке выбираете рубрику "Fachbereiche", затем - ту область наук, к которой относится интересующий вас предмет. Как вариант: заходите в подрубрику "Studiengänge" и ищете по алфавиту интересующие вас специальности. Хорошим подспорьем может стать и рейтинг газеты Die Zeit. Пользоваться этой информацией можно бесплатно после регистрации.

Определившись со специальностью, необходимо - уже непосредственно на странице вуза - посмотреть, какие требования предъявляются к поступающим. Обычно на сайтах всех немецких вузов есть раздел "Ausländische Studierende" или "Internationales", в которых описываются конкретные требования к абитуриентам-иностранцам, в том числе и по необходимым языковым сертификатам.

К сожалению, данные на сайтах университетов не всегда представлены четко и понятно для абитуриента-иностранца, не знакомого с немецкими терминами и правилами оформления документов. Поэтому если возникли вопросы, пишите непосредственно в вуз. Лучше всего по пунктам перечислить, что вам неясно, так как если вопросы будут слишком общими, сотрудники вуза могут просто отослать вас к сайту. О других возможностях поиска подходящего вуза - здесь.

5. Сколько денег необходимо иметь на счету, чтобы поступить в немецкий вуз?

Для получения визы с учебной целью вы должны доказать, что располагаете средствами в размере 853 евро на месяц (10236 на год). Эта новая сумма действует с сентября 2019 года. В какой еще форме можно подтвердить финансирование - читайте на сайте посольства и в нашей статье "Виза для учебы в Германии: как подтвердить наличие средств?".

6. Во всех ли вузах Германии требуется наличие сертификатов DSH или TestDaF?

Наличие сертификата, подтверждающего знание немецкого языка абитуриентом-иностранцем, требуется во всех вузах. Он должен быть предоставлен вместе с основным пакетом документов, то есть сертификат должен быть у вас на руках уже до поступления.

Наличие средств к существованию - одно из условий для получения визы

В случае с экзаменом DSH последовательность действий несколько иная: для допуска к экзамену нужно предъявить сертификат о знании немецкого языка как минимум на уровне B2. Если с документами все в порядке, вы получаете уведомление о допуске к учебе, а вместе с ним и приглашение на экзамен DSH. Результат экзамена автоматически передается в приемную комиссию, где вам позже и выдадут свидетельство о зачислении.

К сертификатам TestDaF или DSH приравниваются также следующие сертификаты, которые можно получить в Гёте-Институте: ZOP (Zeugnis über die Zentrale Oberstufenprüfung), Kleines Deutsches Sprachdiplom и Großes Deutsches Sprachdiplom. Подробнее о языковый сертификатах для учебы на немецком или английском языках читайте в нашей статье "Язык до вуза доведет".

Абитуриенты, успешно окончившие колледж довузовской подготовки, от сдачи языкового экзамена отсвобождаются.

7. Какие сроки действуют для поступления в немецкие вузы?

Для поступления в большинство немецких вузов действуют следующие сроки: на зимний семестр (с октября текущего года) - до 15 июля, на летний семестр (с апреля текущего года) - до 15 января.

Качество образования в Германии не зависит от размера города

8. В чем разница между Universität и Fachhochschule?

Fachhochschule - высшие школы - это аналог университетов с той лишь разницей, что там готовят кадры для практической работы, а сама учеба более систематизирована и структурирована. О преимуществах и недостатках этих типов вузов читайте в статье "Самый практичный немецкий диплом".

9. Посоветуйте где лучше учиться в Германии - в большом городе или в маленьком?

Что касается качества образования, то можно не сомневаться - в Германии оно не зависит от того, в каком городе находится вуз, - большом или в маленьком, зато разница в других аспектах жизни - ощутимая. В большом городе выше цены на жилье, зато найти его порой легче, потому что предложение больше. То же самое с работой: в больших городах возможностей подработать у студентов значительно больше, но и жизнь, в целом, дороже.

В маленьком городе жизнь более размеренная, учиться проще, поскольку ничего не отвлекает, но не так много возможностей "выйти в люди".

10. У меня уже есть диплом российского вуза, но я хочу учиться в Германии. Возьмут ли меня в немецкую магистратуру или лучше пытаться поступать в бакалавриат?

Если вы хотите продолжить учебу в Германии по схожей специальности, то рекомендуем вам в любом случае попробовать поступить в магистратуру. К сожалению, единой формулы, по которой вы могли бы высчитать свою "магистерскую пригодность", нет: требования к поступающим разнятся от вуза к вузу.

Если ваш диплом сочтут недостаточным для поступления в магистратуру, подавайте документы в бакалавриат и пытайтесь добиться того, чтобы вам засчитали часть прослушанных курсов. Вопросы признания части дисциплин обычно решаются в индивидуальном порядке, чаще всего в процессе личной беседы с одним из профессоров или деканом факультета.

11. У меня уже есть российский диплом. Получается, что в Германии я буду получать второе высшее образование, которое, насколько я знаю, является платным?

Образование, которое вы будете получать в Германии, не будет считаться вторым, если у вас еще нет диплома магистра, полученного в немецком вузе. Исключение составляют магистерские программы повышения квалификации и программы MBA.

12. Реально ли получить стипендию для учебы в Германии еще до поступления?

Как показывает практика, большинство стипендиальных фондов (стипендии в Германии чаще всего выдают не вузы, а фонды и общественные организации) требуют от студентов предоставить документ, подтверждающий факт зачисления в немецкий вуз, а от аспирантов - приглашение профессора, содержащее его согласие на научное руководство. Еще один нюанс: большинство стипендий рассчитаны на студентов магистратуры или аспирантуры. То есть учащимся бакалавриата, а тем более начальных курсов, - получить стипендию несколько сложнее. О возможностях найти стипендию - в нашей статье.

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Элитные вузы Германии

Элитные вузы Германии Лучшие из лучших Начиная с 2006 года раз в семь лет в Германии проводят конкурс среди университетов. В рамках "Стратегии "Превосходство" (ExStra) жюри из ученых и политиков выбирает самые инновационные исследовательские проекты и вузы, максимально способствующие развитию науки. Победители получают господдержку - от 10 до 28 миллионов евро в год - и престижное звание. Какие же вузы на сей раз причислили к элите?

Элитные вузы Германии Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене Рейнско-Вестфальский технический университет в Ахене не впервые причисляют к элитным вузам. Это - кузница немецких инженеров. Но помимо подготовки востребованных кадров здесь занимаются передовыми исследованиями. Разработка эффективного биотоплива, дигитализация производства, создание новой компьютерной архитектуры на принципах квантовой механики - проекты, отмеченные в рамках ExStra.

Элитные вузы Германии Технологический институт Карлсруэ Больше всего элитных вузов, по итогам нынешнего конкурса, - в Баден-Вюртемберге. Один из них - Технологический институт Карлсруэ. Этот вуз традиционно силен в таких дисциплинах, как машиностроение, электротехника и информатика. Аккумулятор без лития и наноматериалы для 3D-принтинга, - над этим работают в научной-исследовательских комплексах при KIT, что помогло получить престижный титул.

Элитные вузы Германии Университет Констанца В этом вузе на юге Германии учится чуть более 10 тысяч студентов. Университет Констанца - вуз реформаторский, здесь приветствуют новаторство в преподавании и творческий подход к научной работе. В списке "элитных" вуз уже в третий раз. Победу в конкурсе принесли и два научных кластера, где изучают проблему политического неравенства и особенности коллективного разума.

Элитные вузы Германии Тюбингенский университет Тюбингенский университет - один из старейших в Европе. Его визитная карточка - микробиология, биохимия, нанотехнологии, археология, педагогика. Звание элитного получил повторно: среди прочего, благодаря трем кластерам: в их фокусе - индивидуальный подход к лечению опухолей, борьба с инфекциями с помощью полезных бактерий, машинное обучение в исследованиях.

Элитные вузы Германии Гейдельбергский университет Гейдельбергский университет - крупнейший в Баден-Вюртемберге. На протяжении веков он взращивает ученую элиту: врачей, теологов, юристов и учителей. Научный профиль формируют исследования в области молекулярной и клеточной биологии, материаловедения, физики элементарных частиц. При вузе работают три колледжа для аспирантов: в области физики, бионаук и математического моделирования.

Элитные вузы Германии Дрезденский технический университет Технический университет Дрездена - один из ведущих вузов Европы в области микроэлектроники и нанотехнологий. Не менее значимы и проводимые здесь исследования в области медицины, микробиологии, биохимии. Здесь, например, работает Центр по изучению регенеративной терапии. Помимо Берлина Дрезден - единственный город на востоке Германии, в котором есть элитный вуз.

Элитные вузы Германии Берлинский университет имени Гумбольдта Столичные вузы подавали совместную заявку на участие в конкурсе на титул элитных - и совместно победили. Вместе с клиникой Charité Университет имени Гумбольдта, Свободный университет и Технический университет создали Берлинский университетский альянс. Общая инфраструктура сокращает бюрократию и дает ученым больше возможностей для совместной работы.

Элитные вузы Германии Берлинский свободный университет Ученые университетского альянса Берлина сообща ищут методы лечения неврологических заболеваний, разрабатывают дизайн для объектов из новых материалов, исследуют интеллект и взаимосвязь реакций химических и биологических катализаторов. При альянсе также работает Центр математических исследований Math+.

Элитные вузы Германии Гамбургский университет Это один из самых больших и самых молодых вузов Германии. В этом году он отметил свое столетие. Студентам здесь предлагают 70 бакалаврских и 100 магистерских учебных программ. В научной сфере особые надежды на Гамбургский университет возлагают в исследовании культуры манускриптов, разработке методов визуализации биомолекул, изучении динамики изменения климата и происхождения Вселенной.

Элитные вузы Германии Боннский университет Этот вуз впервые попал в список элитных. Здесь работает лучший математик мира Петер Шольце. Помимо математики ведущие направления - экономика, медицина, естествознание и агрономия. Лидер по количеству кластеров, победивших в конкурсе ExStra: здесь их шесть. Ученые университета работают, к примеру, над применением роботов в борьбе с сорняками и изучают работу иммунной системы.

Элитные вузы Германии Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана В столице Баварии два элитных вуза. Один из них - Мюнхенский университет имени Людвига-Максимилиана. Здесь 18 факультетах и 150 специальностей - от египтологии до стоматологии. В сфере науки здесь уделяют особое внимание новым квантовым технологиям, нейрологическим заболеваниям, теории происхождения Вселенной и жизни на Земле, а также эффективному преобразованию "зеленой" энергии.

Элитные вузы Германии Мюнхенский технический университет Этот вуз считается самым инновационным в Германии. От дизеля до пассажирской капсулы для Илона Маска, - в его стенах создано немало разработок. Мюнхенский технический университет тесно сотрудничает с промышленносью и бизнесом и сам создает стартапы. Звание элитного сохраняет за собой уже более 10 лет, как и Университет имени Людвига-Максимилиана, с которым у него - четыре совместных кластера. Автор: Татьяна Вайнман



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