 Участницу Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2018

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Россия

Участницу Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России

Cотрудники погранслужбы ФСБ заявили Алехиной, что запрет на выезд из России выписали судебные приставы. Сама Алехина связывает его с проведенной накануне акцией у здания ФСБ.

Алехина держит растяжку С днем рождения, палачи у здания ФСБ на Лубянке

Мария Алехина на акции у здания ФСБ на Лубянке

Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной не разрешили вылететь из России. В московском аэропорту Домодедово в среду, 8 августа, сотрудники пограничной службы ФСБ заявили ей, что запрет на выезд наложили судебные приставы. Алехина должна была лететь в Лондон, а оттуда - на Эдинбургский книжный фестиваль, где было запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

"Погранслужба ФСБ не выпустила меня из-за запрета судебных приставов, потому что я, по их мнению, виновна в уклонении от обязательных работ, к которым меня приговорили после акций в поддержку Telegram и растяжки  "С днем рождения, палачи". Две недели назад было нормально все, я летала, но видимо, после вчерашней акции они активизировались и решили запретить выезд", - предположила Алехина в беседе с DW.

Накануне Мария Алехина и православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео) устроили акцию у приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), протестуя против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях. Ко входу здания они прикрепили растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

К матери Алехиной приходили из уголовного розыска

Участница Pussy Riot также добавила, что утром 8 августа к ее матери и по месту прописки Дмитрия Цорионова приходили сотрудники уголовного розыска. "Они отказались показать удостоверение, но это были не приставы, а люди из полиции. Я не знаю, с чем это связано", - добавила Алехина.

Контекст

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина вместе с другими активистами бросала в здание ФСБ в Москве бумажные самолетики, символизирующие Telegram. Ее приговорили к 100 часам обязательных работ. (18.04.2018)

Мария Алехина из панк-рок-группы Pussy Riot сейчас выступает в Германии. Корреспондент DW встретилась с ней в Берлине. (12.01.2018)

Ограничение в выезде за рубеж Марии Алехиной было выписано судебным приставом 4 июня, сообщило позднее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных кругах. Запрет связан "с целью исполнения наказания в виде обязательных работ".

Ранее Марию Алехину признали виновной в уклонении от обязательных работ, 10 июля мировой судья участка №199 Кунцевского районного суда города Москвы выписала ей штраф на 400 тысяч рублей.

Алехину дважды приговаривали к обязательным работам по статье 20.25 КоАП: за запуск бумажных самолетиков на акции у здания ФСБ на Лубянке в поддержку Telegram и за растяжку "С днем рождения, палачи" на входе в то же здание.

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Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot

  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


 

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Алехина в “Немцова.Интервью”: Каждый может быть Pussy Riot  

Театр Pussy Riot в ФРГ: об успехе перформанса и роли политпротеста  

Pussy Riot выступили во Франкфурте  

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