Участницу Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России

Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной не разрешили вылететь из России. В московском аэропорту Домодедово в среду, 8 августа, сотрудники пограничной службы ФСБ заявили ей, что запрет на выезд наложили судебные приставы. Алехина должна была лететь в Лондон, а оттуда - на Эдинбургский книжный фестиваль, где было запланировано театральное выступление по ее книге Riot Days.

"Погранслужба ФСБ не выпустила меня из-за запрета судебных приставов, потому что я, по их мнению, виновна в уклонении от обязательных работ, к которым меня приговорили после акций в поддержку Telegram и растяжки "С днем рождения, палачи". Две недели назад было нормально все, я летала, но видимо, после вчерашней акции они активизировались и решили запретить выезд", - предположила Алехина в беседе с DW.

Накануне Мария Алехина и православный активист Дмитрий Цорионов (Энтео) устроили акцию у приемной Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), протестуя против пыток и тяжелого труда заключенных в колониях. Ко входу здания они прикрепили растяжку "ФСИН = ГУЛАГ".

К матери Алехиной приходили из уголовного розыска

Участница Pussy Riot также добавила, что утром 8 августа к ее матери и по месту прописки Дмитрия Цорионова приходили сотрудники уголовного розыска. "Они отказались показать удостоверение, но это были не приставы, а люди из полиции. Я не знаю, с чем это связано", - добавила Алехина.

Ограничение в выезде за рубеж Марии Алехиной было выписано судебным приставом 4 июня, сообщило позднее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных кругах. Запрет связан "с целью исполнения наказания в виде обязательных работ".

Ранее Марию Алехину признали виновной в уклонении от обязательных работ, 10 июля мировой судья участка №199 Кунцевского районного суда города Москвы выписала ей штраф на 400 тысяч рублей.

Алехину дважды приговаривали к обязательным работам по статье 20.25 КоАП: за запуск бумажных самолетиков на акции у здания ФСБ на Лубянке в поддержку Telegram и за растяжку "С днем рождения, палачи" на входе в то же здание.

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