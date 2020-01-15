 Участник убийств критиков Лукашенко раскрыл свое местонахождение | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 11.02.2020

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Беларусь

Участник убийств критиков Лукашенко раскрыл свое местонахождение

Юрий Гаравский, экс-боец СОБРа МВД Беларуси, попросил убежище в Швейцарии. Ранее он признался в интервью DW, что участвовал в убийствах белорусских оппозиционеров по приказу сверху.

Экс-боец белорусского СОБРа Юрий Гаравский

Юрий Гаравский

Юрий Гаравский, бывший боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) внутренних войск МВД Беларуси, попросил политическое убежище в Швейцарии. Гаравский, признавшийся в интервью DW в участии в похищениях и убийствах в 1999 году критиков президента РБ Александра Лукашенко, рассказал, что не видит смысла дальше скрывать свое местонахождение. Изначально он говорил, что находится в одной из европейских стран. "Отслеживая моих близких, вычислить мой номер телефона не составляет труда. А по коду можно узнать, какая это страна. Скорее всего, это уже сделали", - уверен Гаравский.

Экс-собровец утверждает, что готов понести наказание за участие в убийствах экс-министра внутренних дел Беларуси Юрия Захаренко, экс-главы Центризбиркома Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского, поддерживавшего белорусскую оппозицию. Однако Гаравский хочет, чтобы его судили в Европе, а не в Беларуси.

При этом он не скрывает, что, даже находясь в Швейцарии, опасается за свою жизнь. "После того, как мы убили этих людей, я все эти годы боялся, что нас начнут по одному либо ликвидировать, либо сажать. Я и сейчас не исключаю, что (из Беларуси. - Ред.) приедут меня убивать. Но все-таки здесь есть шансы выжить", - считает он.

Контекст

Экс-боец спецотряда МВД Беларуси, признавшийся в соучастии в убийствах критиков Лукашенко, рассказал DW, как изменилась его жизнь после интервью, и ответил на слова Павличенко, что он якобы пил и сидел в тюрьме. (19.12.2019)

Следственный комитет Беларуси продлил до 18 февраля срок предварительного расследования исчезновения экс-главы МВД Юрия Захаренко. Сообщение об этом для уведомления семьи Захаренко получил правозащитник Олег Волчек. (23.01.2020)

Бывший боец СОБРа оказался в Швейцарии в октябре 2018 года. Подробности того, как он туда попал и почему бежал из Беларуси, 41-летний Гаравский не сообщает. Решение по его ходатайству о предоставлении убежища в Швейцарии пока не принято.

Убийства Захаренко, Гончара и Красовского

В интервью DW, опубликованном в декабре 2019 года, Юрий Гаравский заявил, что участвовал в похищениях и убийствах политиков, добивавшихся отставки президента Александра Лукашенко. По словам Гаравского, оппозиционеров похитили бойцы СОБРа, в числе которых был и он сам, под руководством создателя отряда подполковника Дмитрия Павличенко. Гаравский утверждает, что Павличенко и застрелил оппозиционеров.

По его словам, тело экс-главы МВД Захаренко, исчезнувшего 7 мая 1999 года, было сожжено в крематории на Северном кладбище в Минске. Тела экс-главы Центризбиркома Гончара и бизнесмена Красовского, похищенных 16 сентября 1999-го, были, по утверждению Гаравского, закопаны возле базы СОБРа под Бегомлем в 100 км от Минска. Экс-собровец убежден, что похищения и убийства совершались с ведома высших должностных лиц Беларуси.

Расследование исчезновений оппозиционеров в Беларуси возобновлено

Признания Юрия Гаравского совпадают с выводами спецдокладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Христоса Пургуридеса, который в 2004 году расследовал исчезновения белорусских оппозиционеров. После выхода интервью Гаравского Следственный комитет Беларуси продлил предварительное расследование дел об исчезновении Захаренко, Гончара и Красовского до 18 февраля 2020 года.

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Контекст

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