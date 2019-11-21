Участники форума Гайдара-Наумана уверены - либерализм жив и будет жить

На ежегодном германо-российском форуме сторонники либеральных идей обсудили нестандартные пути развития отношений между Россией и ЕС, а также будущее либерализма. Из Берлина репортаж DW.
Слухи о смерти либерализма, курсирующие после высказываний президента России в интервью Financial Times весной 2019 года, сильно преувеличены. Во всяком случае в этом уверены участники ежегодного либерального форума, организованного фондами Егора Гайдара и Фридриха Наумана (Friefrich-Naumann-Stiftung) при поддержке Германо-российского форума и открывшегося в Берлине в пятницу, 22 ноября.
Либерализм живее всех живых
"Сама идея либерализма, права личности на свободу и самоопределение нисколько не мертва. Наоборот - очень даже жива", - подчеркнула в интервью DW Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), экс-министр юстиции Германии, одна из видных политиков либеральной Свободной демократической партии Германии (СвДП) и член совета фонда Наумана.
Вот только в некоторых странах - в том числе, в России - политики предпочитают предписывать своим гражданам, как жить, отнимая у них то самое право на самоопределение. “И с этим либеральные демократы должны бороться”, - уверена бывший министр. По ее словам либеральная демократия находится под ударом - как никогда до этого в истории.
"Либералы очень долгое время не осознавали, что демократия нуждается в защите, - признает Лойтхойзер-Шнарренбергер. - А сейчас есть немало стран, как в составе ЕС, так и за его пределами, которые бы мечтали разрушить демократию изнутри". В том числе - российские власти, которые, по выражению экс-министра, проводят антилиберальную политику и совершенно не заинтересованы в либеральном образе жизни. "Вот только не надо проецировать антилиберализм власти на все российское общество", - предостерегает бывший министр юстиции ФРГ.
Что делать с Крымом?
Ежегодный форум либералов России и Германии проходит уже в шестой раз. Его повестка становится все более глобальной - от обсуждения двусторонних германо-российских отношений в 2013-м до вопросов будущего либеральной идеи как таковой, глобальной торговли и поиска общего знаменателя в отношениях между Россией и ЕС в 2019-м.
Но главные проблемные темы в отношениях России и ЕС - Крым и восток Украины - упоминались в выступлениях участников форума не так чтобы часто. Скорее даже очень редко. Более того, из уст Михаила Федотова, экс-председателя Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ, прозвучало весьма нестандартное предложение о новом способе разрешения международных конфликтов вокруг территорий, статус которых не признан мировым сообществом.
Федотов предложил подумать о введении срока давности на изменение статуса территорий и по его истечении - и при соблюдении там прав человека и международного права - юридически признавать статус-кво. В качестве примера Федотов привел Республику Северного Кипра, образованную в 1974 году и признанную лишь одним государством мира - Турцией. Смельчаков, которые бы отважились спросить, распространяется ли идея и на полуостров в Черном море, в зале не нашлось.
Бывший министр экономики России и член попечительского совета Фонда Егора Гайдара Андрей Нечаев в интервью DW рассказал, что в начале первого президентства Владимира Путина либералы питали "большие иллюзии". Но со временем, добавил Нечаев, приоритеты российских властей менялись, и теперь правительство держит курс на подавление гражданских свобод и удержание власти любой ценой. "Мы вступили в полосу политических репрессий", - поалает экс-министр.
"Российская пропаганда приписывает либералам все грехи на свете, а само слово "либерал" стало ругательным", - посетовал Андрей Нечаев. Но это не означает, что граждане в своей массе отвергают классические либеральные идеи. В своей массе большинство россиян поддерживают свободу слова, честные выборы и снижение роли государства в экономике, считает он.
Бизнес-прагматизм берет верх и в либеральных кругах?
"Либеральные ценности вечны, и победить их невозможно. Те, кто отвергают их, рано или поздно скатываются к тоталитаризму, а это всегда плохо кончается", - так ответил Нечаев на вопрос об источнике его оптимизма относительно будущего либеральных идей.
Бывший посол Германии в России и почетный председатель Германо-российского форума Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ernst-Jörg von Studnitz) призвал участников рассматривать тему форума в еще более глобальном контексте - конкуренции между США и Китаем, торговая война между которыми затрагивает и интересы ФРГ. А конфликт между Россией и Украиной фон Штудниц объяснил стремлением США к дальнейшему расширению НАТО и желанием США остаться "единственной супердержавой".
Депутат бундестага от СвДП Александр Кулиц (Alexander Kulitz) объяснил глобальный рост антилиберальных настроений и скачок популярности национал-популистов страхами простых граждан перед масштабами и скоростью технологических изменений, а также стремлением популистов заработать на легких решениях, сводящихся к возвращению к старым порядкам. "Люди все больше боятся нового, и с этим надо бороться", - указал депутат, который пришел в политику из бизнеса.
Через пять лет после начала кризиса в отношениях между Россией и Европейским Союзом слов "Крым", "Донбасс" и "санкции" с трибуны форума практически не звучали. Вместо этого ораторы говорили о глобальной торговле, ВТО и едином экономическом пространстве "от Лиссабона до Владивостока". Похоже, что бизнес-прагматизм берет верх и в либеральных кругах тоже.
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