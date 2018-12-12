 Участники саммита ЕС не примут новых санкций против России | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

Участники саммита ЕС не примут новых санкций против России

Украина настоятельно призывала Евросоюз ужесточить санкции против Москвы из-за военного инцидента в Керченском проливе. Однако страны ЕС не смогли достичь согласия в этом вопросе, сообщает агентство AFP.

Патрульный катер российской береговой охраны в Керченском проливе

Патрульный катер российской береговой охраны в Керченском проливе

Евросоюз не планирует вводить новые санкции против Москвы за военный инцидент между Украиной и Россией в Керченском проливе. Это следует из проекта заключительного коммюнике саммита стран ЕС, открывающегося в четверг, 13 декабря, в Брюсселе, сообщает агентство AFP.

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Судя по тексту документа, главы государств и правительств стран ЕС намерены выразить "крайнюю обеспокоенность" новой эскалацией конфликта между Киевом и Москвой, но о новых санкциях речь не идет. Внутри ЕС нет согласия о целесообразности ужесточения штрафных мер против России, сообщили источники в правительстве ФРГ. В то же время участники саммита намерены обещать Киеву подготовиться к "более широкой поддержке соответствующих территорий в Украине".

Под "соответствующими территориями" подразумеваются прибрежные районы Украины в регионе Азовского моря. По морю их можно достичь теперь лишь через Керченский пролив, который находится под полным контролем России со времени аннексии Крыма.

Из проекта заключительного коммюнике следует также, что страны ЕС намерены вновь выразить поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. "Применение Россией военной силы не может иметь оправданий", - подчеркивается в документе. Страны ЕС также потребуют освобождения арестованных Россией украинских кораблей и моряков и обеспечения беспрепятственного прохода любых кораблей и судов через Керченский пролив.

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    Автор: Евгений Тейзе


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