Участники саммита ЕС и Лиги арабских государств ищут пути борьбы с терроризмом

В воскресенье, 24 февраля, в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх открылся первый в истории саммит Евросоюза и Лиги арабских государств (ЛАГ), в котором принимают участие около пятидесяти глав государств и правительств, представляющих в общей сложности интересы 12 процентов населения планеты.

Сотрудничество между ЕС и Лигой арабских государств

Главной целью встречи на высшем уровне стало укрепление сотрудничества между Евросоюзом и странами Ближнего Востока, Северной и Восточной Африки, входящими в ЛАГ.

Основными темами на повестке дня были совместная борьба с нелегальной миграцией и международным терроризмом, а также урегулирование конфликтов в Сирии, Йемене, Ливии и на Ближнем Востоке.

"Мы должны заняться этими проблемами вместе, а не оставлять их на попечение отдаленных мировых держав", - подчеркнул председатель Европейского совета Дональд Туск, выступая на открытии саммита.

Саммит как послание миру

При этом, как ожидается, на встрече не будет подписано никаких конкретных соглашений. "Этот саммит сам по себе - важное послание остальному миру", - указал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Подчеркнув важность совместной работы с европейскими странами на пути урегулирования военных конфликтов, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Ближний Восток должен превратиться из "конфликтного в успешный регион".

Рассуждая на темы безопасности и экономического сотрудничества между Европой и странами арабского мира, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини подчеркнула необходимость обеспечить преимущественно молодое население арабских стран работой и перспективами на будущее, предупредив, что в противном случае "нас ожидают серьезные проблемы".

Египет надеется на финансовую помощь за борьбу с нелегальной миграцией

В свою очередь, ас-Сиси обратил внимание на то, что Египет последовательно препятствует нелегальной миграции в Европу, несмотря на то что не получает за это субсидий ЕС, в отличие от Турции. Некоторые эксперты расценили это высказывание, как намек на то, что Египет также желал бы получить финансовую поддержку со стороны ЕС.

Активисты неправительственной организации "Хлеб для мира" в преддверии саммита выступили с обращением, указав, что решение проблем, связанных с миграцией, "Европа не должна перекладывать на плечи националистов, правительств, которые систематически нарушают права человека, или даже тех, кто разыскивается за военные преступления".

Отказ от принципов правового государства только ради того, чтобы перекрыть мигрантам дорогу в Европу, связан с непредсказуемыми рисками, подчеркнули активисты.

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