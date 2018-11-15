 Участники саммита АТЭС не смогли принять заключительного коммюнике | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.11.2018

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Мир

Участники саммита АТЭС не смогли принять заключительного коммюнике

Принятию заключительного коммюнике по итогам саммита АТЭС в Папуа-Новой Гвинее помешали споры между США и Китаем. Обе страны пытались позиционировать себя как региональные лидеры.

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите АТЭС в Папуа-Новой Гвинее

Участники саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) из-за торговых разногласий между США и Китаем не смогли согласовать итоговый официальный документ. Об этом сообщил в воскресенье, 18 ноября, представитель МИД КНР Чжан Сяолун. Он добавил, что Папуа-Новая Гвинея как страна, принимающая саммит, вместо заключительного коммюнике обнародует, по поручению всех участников встречи, лишь  заявление.

Контекст

Одна из главных тем саммита БРИКС в Йоханнесбурге: как противостоять политике протекционизма Дональда Трампа. Следует ли теперь ждать дальнейшего экономического сближения Москвы и Пекина? (25.07.2018)

Обзор немецких еженедельников. (18.05.2002)

Еще за несколько часов до завершения саммита, в котором участвовало 21 государство, стало ясно, что сторонам не удастся согласовать заключительное коммюнике. По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, достижению полного консенсуса помешали "различные представления" о торговой политике.

Саммит АТЭС был омрачен речами председателя КНР Си Цзиньпина и вице-президента США Майка Пенса, которые наблюдатели расценили как притязания на региональное лидерство. Си Цзиньпин резко критиковал политику "America First" ("Америка прежде всего"), проводимую президентом США Дональдом Трампом. Со своей стороны Пенс угрожает резко повысить штрафные пошлины на товары из Китая.

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    Автор: Томас Кольман


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Начнет ли Дональд Трамп торговую войну с Китаем? (19.01.2017)

 

Контекст

Борьба Трампа за новый порядок в мировой торговле: хроника эскалации

Дональд Трамп критиковал "несправедливую" практику мировой торговли еще в ходе предвыборной кампании. Став президентом США, он начал с ней бороться. В итоге мир оказался на пороге торговой войны. (06.07.2018)  

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