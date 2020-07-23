Участники протестов требуют суда над Фургалом в Хабаровске

Несмотря на дождь, в Хабаровске состоялась 13-я по счету стихийная акция в поддержку арестованного экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала.
В Хабаровске, в четверг, 23 июля, продолжились стихийные акции в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Несколько сотен человек вышли на шествие по центральным улицам города, продолжавшееся до наступления темноты.
Как и в предыдущие 12 дней протеста, митингующие требовали освободить находящегося в Москве под следствием экс-губернатора региона Сергея Фургала и отправить в отставку назначенного президентом России Владимиром Путиным врио главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.
Участники акции держали в руках плакаты с надписями "Дегтярев, иди в баню!", "Мы не верим Москве" и "Суд присяжных в Хабаровске". Тем самым они выражали требование провести судебное разбирательство по делу обвиняемого в организации двух убийств и других преступлениях Сергея Фургала не в столице, а в Хабаровске.
Конечной точкой шествия стала площадь перед зданием правительства Хабаровского края. Здесь некоторые из участников акции взяли слово. Заявление одного из выступающих о том, что, по его сведениям, два члена ЛДПР после ареста Фургала вышли из партии, митингующие встретили аплодисментами и повторяющимися криками "Молодцы!"
Плакат с требованием отставки Михаила Дегтярева с поста врио губернатора Хабаровского края на митинге 21 июля
Другая выступающая, комментируя обещание премьер-министра России Михаила Мишустина выделить дополнительные средства на развитие Дальневосточного региона, заявила: "Посмотрите, что получается? Мы маршируем тут 13-й день, для того чтобы нам освободили Фургала. И мы обвиняем президента в том, что это политическая интрига. Сейчас нам пытаются подменить экономическое. Понимаете? Наше требование было политическое, а нам сейчас подсовывают экономическое, чтобы заткнуть нам рты".
Также выступающая раскритиковала многодневное голосование по поправкам в конституцию и принятый Госдумой 21 июля закон, допускающий проведение голосования на выборах и референдумах в течение трех дней.
9 июля Сергей Фургал, занимавший тогда должность губернатора Хабаровского края, был задержан и доставлен в Москву. По мнению следствия, политик был организатором убийств двух бизнесменов, а также организатором покушения на убийство еще одного предпринимателя, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004-2005 годах.
С 11 июля в Хабаровске идут ежедневные стихийные протесты с требованием освободить Сергея Фургала. Самой многочисленной акцией в его поддержку стал митинг 11 июля, когда, по подсчетам некоторых СМИ, на улицы Хабаровска вышли от 30 до 60 тысяч человек. Впоследствии к протестам присоединились также жители Владивостока и Комсомольска-на-Амуре. После назначения Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края протестующие стали также требовать его отставки с этой должности.
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