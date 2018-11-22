Участники “Минского форума” обсуждают отношения Беларуси и ЕС

"Беларусь и ЕС - будущее партнерства: диалог, развитие, дигитализация" - под таким девизом в четверг, 22 ноября, открылась организуемая Германо-белорусским обществом (DBG) конференция “Минский диалог”, которая проходит ежегодно с 1997 года (с перерывом с 2011 до 2016-го).



На открытии форума председатель DBG Райнер Линднер (Rainer Lindner) выразил удовлетворение тем, что организаторам удалось собрать тех, кто может влиять на принятие решений своих правительств - представителей политических партий, гражданского общества и фабрик мысли Беларуси, Германии и Польши. И заодно напомнил, что в 2019 году DBG отпразднует свое 20-летие.





Райнер Линднер (в центре) на пресс-конференции "Минского форума"

Посол ФРГ в Минске Петер Деттмар (Peter Dettmar) поблагодарил Германо-белорусское общество за создание диалоговой площадки. По его словам, тема взаимоотношений Беларуси и ЕС многослойная: "Где видит себя Беларусь относительно соседей по "Восточному партнерству" и Евразийскому союзу? Совмещать или выбирать что-то одно?” По словам посла, важно определить то общее, что нас объединяет, и сообща строить хорошее мирное будущее.



Глава представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин (Andrea Wiktorin) в свою очередь отметила, что ЕС хотел бы видеть Беларусь правовым государством, в котором соблюдаются права человека. И добавила: “Мы предлагаем сотрудничать настолько глубоко, насколько готовы наши партнеры. Мы всегда уважаем партнерство наших партнеров”.



“Минский форум позволял сохранять каналы коммуникации даже в самые сложные времена”, - признал заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко. По его словам, сейчас в отношениях между Минском и Берлином "наблюдается позитивная динамика", важную роль в их нормализации сыграл визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).“Мы реально приблизились к подписанию соглашения о реадмиссии и облегчении визовых формальностей”, - заявил замглавы белорусского МИДа.





Координатор правительства Германии по сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства" Дирк Визе (Dirk Wiese) сообщил, что уже в декабре текущего года начнется совместная работа белорусских и немецких историков, инициированная Штайнмайером. Он подтвердил, что переговоры об облегчении визового режима находятся на финишной прямой, но сторонам еще "предстоит поработать”. Одновременно Визе признался, что был бы рад принятию Беларуси в Совет Европы и возвращению на ее территорию германских политических фондов - имени Фридриха Эберта и Конрада Аденауэра.



После приветственных речей открылась первая панель, участники которой обсуждали отношения Беларуси с ее соседями и с Евросоюзом. Представитель Форума гражданского общества "Восточного партнерства" Андрей Егоров заявил, что за последний год белорусское государство стало более открытым к контактам с общественными организациями и что важную роль в этом сыграл белорусский МИД. В свою очередь представитель внешнеполитического ведомства Беларуси Андрей Бушило в качестве позитивного итога отметил переформатирование "Восточного партнерства" на прагматичное сотрудничество.

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