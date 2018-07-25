 Участники акции Pussy Riot на ЧМ-2018 оштрафованы на 1500 рублей | Новости из Германии о России | DW | 25.07.2018

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Россия

Участники акции Pussy Riot на ЧМ-2018 оштрафованы на 1500 рублей

Суд оштрафовал на 1,5 тыс. рублей каждого из участников Pussy Riot, которые во время матча ЧМ-2018 выбежали на поле в полицейской форме. Защита настаивает на том, что форменная одежда при этом имела статус реквизита.

Одну из участниц акции Pussy Riot выдворяют с футбольного поля во время финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией

Одну из участниц акции Pussy Riot выдворяют с футбольного поля во время финального матча ЧМ-2018 между Францией и Хорватией

Мировой суд Хамовнического района Москвы назначил штраф в размере 1500 рублей каждому из четырех участников арт-группы Pussy Riot, выбежавших в полицейской форме на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира. Признав Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Ольгу Пахтусову виновными в незаконном ношении форменной одежды, в среду, 25 июля, суд также распорядился изъять у них форму сотрудников полиции.

Контекст

Четверо участников Pussy Riot получили по 15 суток ареста за акцию на стадионе "Лужники". В чем был смысл акции и где они взяли полицейскую форму - в репортаже DW из зала суда. (17.07.2018)

Члены арт-группы Pussy Riot устроили акцию "Милиционер вступает в игру", выбежав на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России. Вот что увидел карикатурист Сергей Елкин. (16.07.2018)

Четыре участника Pussy Riot во время матча Франции против Хорватии в финале ЧМ-2018 по футболу выбежали на поле в полицейской форме. В их отношении возбуждены административные дела. (15.07.2018)

Свою вину не признал никто из оштрафованных. По словам их адвоката Николая Васильева, используя в ходе художественной акции полицейскую форму, ее участники не посягали на институты государственной власти, а стремились донести смысл сопутствующего ей манифеста "Милиционер вступает в игру", приуроченного ко дню смерти поэта Дмитрия Александровича Пригова, автора образа "милиционера, носителя небесной государственности".

Сторона защиты придерживается позиции, что в рамках акционизма форменная одежда имеет статус реквизита - как, к примеру, в кино и театре. Адвокат заявил агентству "Интерфакс", что судебные решения будут обжалованы.

Четверо участников арт-группы Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча ЧМ по футболу между Францией и Хорватией, проходившего на московском стадионе "Лужники" 15 июля. На своей странице в Facebook они заявили, что акцией "Милиционер вступает в игру" они хотели потребовать от властей освободить политических заключенных, прекратить незаконные аресты на митингах, а также допустить политическую конкуренцию в стране. На следующий день Верзилов, Курачева, Никульшина и Пахтусова были арестованы Хамовническим судом за административное правонарушение на 15 суток.

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    Автор: Елена Барышева


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