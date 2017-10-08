 Уходящий посол США в России заявил об условиях диалога двух стран | Новости из Германии о России | DW | 06.08.2019

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Россия

Уходящий посол США в России заявил об условиях диалога двух стран

По словам Джона Хантсмана, несмотря на существенные разногласия, у Вашингтона и Москвы есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать.

Посол США в России Джон Хантсман

Посол США в России Джон Хантсман

Уходящий со своего поста посол США в России Джон Хантсман заявил, что работать в Москве для него было честью, особенно в "исторически сложный период в двусторонних отношениях". Об этом говорится в послании дипломата президенту США Дональду Трампу, выдержки из которого во вторник, 6 августа, публикует американская газета The Salt Lake Tribune.

Контекст

Белый дом определился с кандидатурой нового посла Соединенных Штатов в России: им должен стать Джон Хантсман из влиятельной семьи мормонов. Подробнее о нем - у DW. (19.07.2017)

Главным условием улучшения отношений США и России Джон Хантсман назвал восстановление суверенитета Украины. Сейчас между двумя странами мало доверия, полагает посол. (08.10.2017)

По словам Хантсмана, Соединенным Штатам в отношениях с Россией поможет "только четкое осознание наших интересов и ценностей, а также практической основы для устойчивого диалога". "В дальнейшем мы должны продолжать привлекать Россию к ответственности, когда ее действия угрожают нам. В то время как многое, что нас разделяет, противоречиво, у нас есть и общие интересы, которые нельзя игнорировать", - говорится в послании.

Дипломат также подчеркнул, что США нужно продолжать сотрудничество с Россией по вопросам, представляющим национальный интерес. В частности, надо расширять программы обмена и поддерживать диалог по противостоянию терроризму и контролю над вооружениями.

Джон Хантсманвозглавил посольство США в России в конце 2017 года. Его уход в отставку связывают с тем, что он может принять участие в кампании по выборам губернатора своего родного штата Юта. Хантсман уже был губернатором там с 2005 по 2009 годы.

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    Автор: Ирина Филатова


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