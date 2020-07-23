"Уходи, Москва!" Главное о протестах в Хабаровске (фотогалерея)

"Московское дело": причины и следствия протестов

Признание вины не помогло избежать приговора

25-летний предприниматель Данила Беглец, обвиненный в нападении на полицейского - а именно в том, что он схватил стража порядка за руку и одернул ее - признал в суде свою вину, надеясь вернуться к семье. Тем не менее суд, учтя все смягчающие обстоятельства, приговорил отца двух детей к двум годам колонии общего режима.