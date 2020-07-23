"Уходи, Москва!" Главное о протестах в Хабаровске (фотогалерея)

Жители Хабаровска уже две недели подряд выходят на улицы, требуя от властей освободить арестованного губернатора края Сергея Фургала. Основные факты о протестах - в фотогалерее DW.
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Назначение и.о. губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева демонстрирует лишь то, что в Кремле и впредь не собираются считаться с мнением регионов, считает Федор Крашенинников.
Три дня подряд в Хабаровском крае не прекращаются мирные протесты после ареста местного губернатора Сергея Фургала. DW собрала голоса участников протестов и аналитиков.
Арестовав губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Кремль попытался укрепить властную вертикаль и напугать потенциальных оппонентов на старте избирательного цикла, считает Федор Крашенинников.