 УФСИН подтвердило подлинность видео с пытками в ярославской колонии №1 | Новости из Германии о России | DW | 11.03.2019

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Россия

УФСИН подтвердило подлинность видео с пытками в ярославской колонии №1

Запись с истязаниями заключенного в ярославской колонии №1 попала в руки оперотдела УФСИН в середине февраля, однако факт пыток не был предан огласке.

Тюремный заключенный

Тюремный заключенный

После вышедшей в "Новой газете" публикации о пытках заключенных сотрудниками ИК-1 представители УФСИН по Ярославской области заявили в понедельник, 11 марта, что знали о существовании видеозаписи пыток с середины февраля 2019 года и уже передали ее следственным органам.

Две записи пыток в ярославской ИК-1 "Новой газете" передали юристы правозащитного фонда "Общественный вердикт". Публикация на основе этих материалов появилась в издании в воскресенье, 10 марта.

Контекст

В Берлине и Гамбурге каждый второй заключенный имеет иностранный паспорт. По данным региональных властей, с 2016 года доля иностранцев за решеткой растет по всей Германии. (04.02.2019)

Парижские террористы прониклись радикальными идеями в тюрьме. В местах заключения в Германии тоже немало радикально настроенных исламистов. Необходима профилактическая работа, но наладить ее нелегко. (20.01.2015)

При этом, как пишут журналисты, правозащитники изначально предполагали, что как минимум один из этих видеороликов уже находится в распоряжении следственных органов, которые, однако, не хотят предавать огласке очередной факт правонарушений.

УФСИН подтвердило подлинность записи, опубликованной в "Новой газете" 

Только после того, как о видео сообщила пресса, в УФСИН по Ярославской области подтвердили, что 16 февраля сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела ИК-1 при проведении оперативно-розыскных мероприятий нашли видео, "при просмотре которого выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осужденных и сотрудников учреждения".  Именно эту запись, по данным УФСИМ, опубликовала "Новая газета".

Как заявила пресс-служба ведомства "материалы незамедлительно были переданы в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения".

Обвиняемые помещены под домашний арест

На видео, о котором идет речь, сотрудники колонии избивают заключенного дубинками и деревянным молотком.

16 февраля пресс-служба УФСИН по Ярославской области сообщила о выявлении новых нарушений со стороны осужденных и сотрудников колонии. В результате следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

В итоге бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев и бывший замначальника колонии по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов были задержаны и по санкции суда помещены под домашний арест до 20 марта.

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    Автор: Ефим Шуман


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