Утренние зарисовки из Бранденбурга (фото)

Райтвайн • Эти фотографии сделаны ранним утром в последний майский день этого года в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

Восход солнца над Одером

Небольшой пруд и цветы на дамбе вдоль берега Одера

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