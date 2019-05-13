Утренние зарисовки из Бранденбурга (фото)

Просто наслаждаемся спокойствием и красотой ландшафтов внутренней дельты реки Одер в районе германско-польской границы.
Райтвайн • Эти фотографии сделаны ранним утром в последний майский день этого года в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.
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