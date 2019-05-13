 Утренние зарисовки из Бранденбурга (фото) | Кадр дня | DW | 02.06.2019

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Кадр за кадром

Утренние зарисовки из Бранденбурга (фото)

Просто наслаждаемся спокойствием и красотой ландшафтов внутренней дельты реки Одер в районе германско-польской границы.

Самец косули ранним утром последи зернового поля

Самец косули ранним утром последи зернового поля

Райтвайн • Эти фотографии сделаны ранним утром в последний майский день этого года в районе внутренней дельты Одера - в бранденбургском Одербрухе. Протяженность этого болотистого ландшафта вдоль реки составляет 60 километров, ширина - до 20 километров.

Восход солнца над Одером

Восход солнца над Одером

Небольшой пруд и цветы на дамбе вдоль берега Одера

Небольшой пруд и цветы на дамбе вдоль берега Одера

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    Болото около города Букков (Бранденбург)

  • Герсфельд (Гессен)

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    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

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    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

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    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

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  • Услар (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

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    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

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    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

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    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


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Эта фотография агентства dpa была сделана в Бранденбурге около Франкфурта-на-Одере. Такие льдины немцы называют "ледяными блинами" или "блинными льдинами" - Pfannkucheneis. (15.01.2017)  

Живописный рассвет на Одере

Этот снимок был сделан ранним утром неподалеку от города Лебус в Бранденбурге. Из-за весеннего паводка берега реки Одер оказались затопленными. (11.05.2017)  

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