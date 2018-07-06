Успехи Хорватии на ЧМ-2018 затмили футбольные скандалы дома

После победы сборной Хорватии в поединке с Данией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу ликовала вся страна. Эта игра стала своего рода бальзамом на душу хорватов, которые в последнее время все более пессимистично смотрят в будущее. Тому есть свои причины.

Экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, молодежь в поисках работы массово уезжает за границу, недовольство политикой властей растет. И лишь благодаря мировому футбольному первенству, проходящему сейчас в России, у хорватов появился повод для радости. Футбол дает возможность показать, на что они способны, и шанс почувствовать гордость за игру национальной сборной.

7 июля в Сочи на стадионе "Фишт" пройдет четвертьфинальный матч ЧМ-2018, в котором встретятся Россия и Хорватия. Хорваты надеются, что победа в нем приблизит их заветную мечту - завоевать титул чемпионов мира.

Хорватия - самая спортивная страна в мире

"В Хорватии, как и в других республиках бывшей Югославии, спортивные успехи являются неотъемлемой частью национального самосознания. Спорт играет центральную роль для национальной идентичности", - объясняет Дарио Брентин из Центра исследований Юго-Восточной Европы при Университете Граца. Но, похоже, кроме спорта не так давно обретшие независимость балканские страны пока больше ни в чем не могут конкурировать с другими государствами.

Болельщики в Загребе празднуют победу хорватов над Аргентиной

В футболе, теннисе, гандболе, водном поло хорваты и сербы уже много лет стабильно демонстрируют невероятные успехи. Хорватия с ее 4 млн населения, как написала немецкая газета Bild, является лучшей спортивной страной мира. Несмотря на то, что спорт здесь не получает систематической поддержки государства.

Эйфория от спортивных побед сплачивает людей, хотя, конечно, есть и обратная сторона медали. Но после победного матча с Данией хорватские болельщики, похоже, забыли обо всех скандалах, которые имели место накануне чемпионата, в том числе историю с Здравко Мамичем и его братом Зораном. В конце концов самое важное - футбол, а не криминал вокруг него.

О футбольных скандалах в Хорватии на время забыли

С чем же связан скандал вокруг Мамича? Бывший президент загребского футбольного клуба "Динамо" Здравко Мамич в июне был осужден на шесть с половиной лет за финансовые махинации. За уклонение от уплаты налогов к различным тюремным срокам также были приговорены бывший директор клуба и его бухгалтер, а также брат Здравко Мамича - футболист Зоран Мамич.

Здравко Мамич на пресс-конференции, 4 июня

Зоран получил 4 года 11 месяцев тюрьмы. Все подсудимые были признаны виновными в махинациях с трансферами футболистов сборной Хорватии Луки Модрича и Деяна Ловрена. Суд установил, что в результате ими были присвоены около 15 млн евро и не доплачено налогов в размере 1,6 млн евро.

Капитану хорватов Модричу, как и Ловрену, тоже грозит судебный процесс. Футболистов обвиняют в мошенничестве, лжесвидетельстве и отмывании денег. Прокуратура восточно-хорватского города Осиек выдвинула против 32-летнего полузащитника сборной Хорватии и мадридского "Реала" Луки Модрича обвинения в даче ложных показаний в ходе судебного процесса по делу Мамича. Такие же обвинения предъявлены и центральному защитнику Деяну Ловрену. Если их вина будет доказана, то футболистам грозит тюремное заключение.

Лука Модрич

В России хорватам в ходе турнира часто задают неудобные вопросы по этому поводу, особенно иностранные журналисты. На родине о футбольных скандалах предпочитают не говорить до тех пор, пока сборная не вернулась домой. Опьяненные победами своих любимцев болельщики не хотят, чтобы хоть что-то помешало исторической миссии национальной сборной. А критиков они обвиняют в отсутствии патриотизма.

"У меня нет ощущения, что замолчали все критические голоса, но действительно кажется, что национальная истерия выливается через край. Но о спортивных успехах говорят гораздо чаще и зарабатывают на этом деньги именно во время удачного выступления на ЧМ-2018", - говорит Дарио Брентин.

Футбол и бизнес в Хорватии

От этого получают выгоду и туристические агентства, и банки. Спрос на туры в Россию во время чемпионата мира по футболу огромен. Но все туры уже раскуплены, несмотря на то, что поездка в Россию болельщикам из Хорватии обойдется недешево. Путешествие в Сочи, например, стоит 750 евро с человека - примерно средняя месячная зарплата в Хорватии. Те, у кого таких денег нет, берут кредиты, чтобы на месте наблюдать за футбольными матчами в России.

Число клиентов "Сбербанка" в Загребе, желающих взять кредит, выросло на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом. "Большая часть клиентов не говорят о том, зачем берут кредит, другие специально рассказывают, что деньги им нужны, чтобы поехать на чемпионат мира в Россию", - рассказывает Тияна Мамич из "Сбербанка" в Загребе.

После поединка в Нижнем Новгороде хорватские болельщики и игроки сборной вновь почувствовали себя единым целым, чего не было с тех пор, как в 1998 году хорваты сенсационно выиграли бронзу на чемпионате мира по футболу во Франции.

Что во время ЧМ-2018 происходит в Хорватии

Власти знают, как использовать нынешние настроения народа. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович болеет за футбольную команду на трибуне среди рядовых болельщиков, надев майку национальной сборной (для VIP-ложы предусмотрен строгий дресс-код), и приходит в раздевалку после победного матча с Данией поздравить игроков - так же, как это делала канцлер Ангела Меркель на ЧМ-2014 в Бразилии.

А пока в России идет чемпионат мира по футболу, в Хорватии принимаются важные политические решения, вступают в силу спорные законы, проводится пенсионная реформа, которой довольны далеко не все. Все это сейчас остается незамеченным. В данный момент хорватов интересует только предстоящая игра со сборной России.

Кажется, что до достижения великой цели - победы на чемпионате мира по футболу - рукой подать. Выиграть наконец золотые медали - вот о чем сейчас мечтает большинство хорватов. Все остальное в данный момент не столь важно. Но когда футбольная сказка закончится, и настанут будни, многие хорваты увидят, как за это время изменилась их страна.

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