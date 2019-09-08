Усердный огородник: кто вырастил самую тяжелую тыкву 2019 года (фото)

Людвигсбург • 687,5 килограмма - столько весит самая тяжелая тыква, выращенная нынешним летом в Германии. Эти фотографии были сделаны в немецком городе Людвигсбурге в земле Баден-Вюртемберг, где состоялся очередной чемпионат страны по взвешиванию таких нелегких достижений немецких огородников. Победу одержал Михаэль Асам (Michael Asam) из Баварии. По данным организаторов, из призового фонда он получит более тысячи евро. Тыквы на втором и третьем местах потянули на 650,5 килограмма и 628 килограммов. Чтобы вырастить таких гигантов, нужны семена подходящего сорта, много усердия и несколько тонн воды.

Самые тяжелые немецкие тыквы 2019 года на чемпионате в Людвигсбурге

При этом нынешняя чемпионка Германии весит намного меньше 916-килограммовой немецкой тыквы-рекордсменки, которую вырастили в Баварии в прошлом году. 13 октября здесь же в Людвигсбурге, где проходит традиционная тыквенная выставка Kürbisausstellung Ludwigsburg, также определят самую тяжелую тыкву сезона в Европе.

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Тыквенные лакомства в немецкой кухне

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Суп-пюре После открытия Нового Света тыква (лат. Cucurbita) появилась и в Европе. Уроженка Кубы сначала обосновалась в рационе немцев в виде простой похлебки из обжаренного лука и тыквы, пропущенной через сито. Сегодня она превратилась в изысканный суп, приправленный сухим вином, свежей петрушкой и семенами тыквы.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Чечевица с тыквой по-берлински По вкусовым качествам тыква прекрасно сочетается с бобовыми. Для берлинского варианта в глубокой сковороде сначала обжаривают (на любом масле) нарезанные кубиками лук и чеснок, затем к ним добавляют чечевицу, заливают водой, приправив солью и перцем. Сверху укладывают дольки тыквы, целые помидоры и ставят в духовку. Подавать с порубленной зеленью петрушки.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Жаркое из баранины с тыквой Нашпигованную розмарином и чесноком баранину обжарить со всех сторон и уложить на слой моркови, картофеля, лука и тыквы (любого сорта), предварительно нарезанных и обжаренных на растительном масле.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Фаршированная тыква Для этого блюда лучше всего подойдет тыква круглой формы. Вариантов начинки - множество: от овощной (помидоры, картофель, тыква) до мясного фарша с брынзой или ягодами. Главное - перед подачей не забыть полить сметаной, йогуртом или яблочным пюре.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Вареники с картофелем и тыквой По-немецки их называют "маульташен" (Maultaschen). Один из вариантов - с начинкой из картофельно-тыквенного пюре. Подают эти аппетитные вареники в морковно-тыквенном соусе, присыпав обжаренными семенами тыквы.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне На закуску Эту изящную закуску для настоящих гурманов предлагают в одном из ресторанов в Шварцвальде. Блюдо состоит из морковно-тыквенного соуса, пюре из тыквы и яблок с тыквенными семенами.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Консервированная тыква Традиционно в Шпреевальде тыкву маринуют в кисло-сладком соусе, так ее можно заготовить впрок. В маринад кроме уксуса (иногда вина) и сахара добавляют семена кориандра, горчицы и (или) гвоздику. Кусочки маринованной тыквы кладут в супы, салаты или десерты.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Тыквенный хлеб Немцы любят не только колбасу, но и хлеб. Иногда они добавляют в него предварительно отваренную или обжаренную тыкву, а заодно и порубленные тыквенные семена.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Пирог по-гамбургски Именно так "упаковывают" обжаренную с луком тыкву в северной Германии. В начинку добавляют тмин или укропное семя.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Тыквенно-апельсиновое желе Варенье или желе (с использованием желатина) из тыквы обладает неповторимым вкусом и цветом, если в него добавить апельсин, сливу или грушу.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Орехово-клюквенный пирог с тыквой На тонкий слой песочного теста кладется тыква вместе с клюквой или брусникой, присыпанные порубленными орехами, - вот все, что потребуется для приготовления этого открытого пирога.

Тыквенные лакомства в немецкой кухне Конфеты из тыквы Для таких полезный сладостей в ход идет и сама тыква (лучше сладкие сорта), и ее семечки в сочетании с медом, фруктовым сиропом, кусочками шоколада, сухофруктами. Автор: Инга Ваннер



Скульптуры из тыкв - 2018

Скульптуры из тыкв "Кролики - это не только ценный мех, но и три-четыре килограмма диетического, легкоусвояемого мяса", - так звучит крылатая фраза из легендарной юмористической миниатюры. Что же тогда сказать об этом ушастом братце - не только оригинальном произведении искусства, но и килограммах малокалорийной витаминной тыквы!? Вегетарианский заяц - мечта вегана!

Скульптуры из тыкв Немцы любят тыквы, выращивают сотни разных сортов. Осенью не все они сразу идут куда-то в закрома фатерланда или на переработку. Некоторые сначала отправляются на гастроли. В сентябре-октябре повсюду в Германии проходят большие и малые выставки достижений тыквенного хозяйства.

Скульптуры из тыкв Посмотрим, чем этой осенью решили удивить посетителей двух самых известных и крупных, начав в баден-вюртембергском Людвигсбурге. Первую такую выставку в здешнем дворцовом парке провели в 2000 году.

Скульптуры из тыкв Сейчас она считается крупнейшей тыквенной выставкой в мире. Кролика, лису и белку мы уже поприветствовали, а на этой фотографии - гигантские муравьи.

Скульптуры из тыкв Для создания фигур и разных композиций в этом году в Людвигсбурге использовали в общей сложности более 450 тысяч тыкв самых разных сортов. Работает выставка до 4 ноября.

Скульптуры из тыкв Насладившись прекрасным, можно немного позаниматься изучением материальной части. Для создания экспонатов выставки использованы тыквы нескольких сотен сортов.

Скульптуры из тыкв В начале октября в Людвигсбурге также определят самую тяжелую тыкву 2018 года в Германии. На этой фотографии - один из чемпионов прошлых лет Маттиас Вюршинг, вырастивший этого более чем 900-килограммового гиганта.

Скульптуры из тыкв За два месяца тыквенную выставку в Людвигсубурге посещает около 200 тысяч человек. Каким темам были посвящены выставки прошлых лет? Как не трудно догадаться по этой фотографии 2017 года...

Скульптуры из тыкв ... В прошлый раз здесь можно было увидеть сцены из жизни Древнего Рима с тыквами в главных, эпизодических ролях и массовке.

Скульптуры из тыкв Еще годом раньше тыквы были... весь вечер на манеже, то есть выставка посвящалась цирку. Обычный входной билет в парк стоит 9 евро. Для детей, школьников и студентов - 4,50 евро. Семейный билет - 17 евро или 25 евро в зависимости от количества взрослых и детей.

Скульптуры из тыкв С помощью этого неопознанного тыквенного объекта мы уже переместились из южной части Германии на восток - в столицу Тюрингии город Эрфурт.

Скульптуры из тыкв Здесь в этом году решили пойти по стопам Икара - посвятили выставку стремлению человека ввысь, полетам и небу в целом.

Скульптуры из тыкв Также в ассортименте - ковер-самолет с Алладином в придачу, а на заднем плане - тыквенный самолет, напоминающий... АН-2, он же - кукурузник.

Скульптуры из тыкв Для подготовки выставки в этом году здесь использовали около 20 тысяч тыкв.

Скульптуры из тыкв Выставка будет открыта до 31 октября. Обычный входной билет стоит 9 евро, со скидкой - 7 евро. Семейный билет - 15,50 евро или 24,50 евро в зависимости от числа взрослых и детей. Автор: Максим Нелюбин



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