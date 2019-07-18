Урсула фон дер Ляйен: частная жизнь звезды европейской политики

Жена, мама семерых детей, врач, кандидат наук, успешный политик, - DW представляет первую женщину, избранную главой Еврокомиссии.
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