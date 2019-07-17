 Урсула фон дер Ляйен: частная жизнь звезды европейской политики - фотогалерея | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 01.12.2019

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Культура и стиль жизни

Урсула фон дер Ляйен: частная жизнь звезды европейской политики - фотогалерея

Жена, мама семерых детей, врач, кандидат наук, успешный политик, - DW представляет первую женщину, избранную главой Еврокомиссии. В этой должности она начнет работу 1 декабря.

  • Когда политика в крови

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Когда политика в генах

    Став главой Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен вернется в Брюссель - город, где она в 1958 году родилась и до 13 лет жила. Ее отец, видный немецкий политик, бывший премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, работал тогда в европейских структурах. После школы Урсула выучилась на врача-гинеколога и работала в клинике, а в политику пришла, когда ей было уже за 40.

  • С родителями и братьями

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    С родителями и братьями

    На этом фото 1976 года Урсула запечатлена с отцом, матерью и братьями. Трудолюбия и усердия в учебе требовали от своих детей Хайди и Эрнст Альбрехт. И поблажек в этом отношении не делали никому. Отец приложил немало усилий и к тому, чтобы его дети научились разбираться в политике.

  • Фон дер Ляйен с отцом

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Отец - потомок барона

    Отец Урсулы фон дер Ляйен - Эрнст Альбрехт - был потомком бременского промышленника Людвига Кнопа, который в 18-летнем возрасте приехал в Россию и которому русский царь Александр Второй пожаловал титул барона за заслуги перед империей. Предок Урсулы в XIX веке вывел ткацкое производство в России на качественно иной уровень, обеспечив предприятия качественными станками.

  • Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен всегда училась на "отлично" и умела быстро осваивать новые амплуа. С раннего детства у нее было множество увлечений. Фон дер Ляйен в совершенстве владеет английским и французским, любит верховую звезду, прогулки на велосипеде, а также с ранних лет увлекается музыкой. Совместное музицирование в семье Альбрехт, как на этом снимке 1976 года, было традицией.

  • Самый главный мужчина

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Самый главный мужчина

    Во время учебы в университете Урсула встретила главного мужчину своей жизни - профессора, врача и бизнесмена Хайко фон дер Ляйена. В 1986 году (Урсуле было 27 лет, а Хайко - 31 год) они поженились. За первые десять лет супружеской жизни в семье родилось семеро детей, и на время Урсуле пришлось бросить работу и посвятить себя семье. На этом фото 2013 года супруги запечатлены на балу в Берлине.

  • Веселая компания

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Веселая компания

    Как признается Урсула фон дер Ляйен в интервью журналистам, она, как и ее родители, всегда хотела иметь много детей. Семью без детей она просто не представляет. Этот снимок сделан в марте 2003 года, когда Урсула была министром земли Нижняя Саксония по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В компании мужа Хайко, сыновей и дочерей она запечатлена в саду своего дома под Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляйен с дочерью

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семеро по лавкам

    Первенца фон дер Ляйен родила, когда ей было 28 лет. Через два года на свет появилась дочь Софи (на фото). Последний раз матерью новая глава Еврокомиссии стала 20 лет назад, когда родилась ее дочь Грация. Первый свой министерский пост (тогда - на уровне федеральной земли Нижняя Саксония) Урсула фон дер Ляйен заняла, когда младшему ребенку было четыре года.

  • В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен всегда любила проводить свободное время вместе с детьми и мужем. Многие немецкие политики предпочитают отправляться в отпуск на морское побережье или в горы. А Урсула с удовольствием остается дома, хотя дети уже стали совсем большие: младшей дочери - уже 20 лет.

    Автор: Наталия Королева


  • Когда политика в крови

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Когда политика в генах

    Став главой Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен вернется в Брюссель - город, где она в 1958 году родилась и до 13 лет жила. Ее отец, видный немецкий политик, бывший премьер-министр Нижней Саксонии Эрнст Альбрехт, работал тогда в европейских структурах. После школы Урсула выучилась на врача-гинеколога и работала в клинике, а в политику пришла, когда ей было уже за 40.

  • С родителями и братьями

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    С родителями и братьями

    На этом фото 1976 года Урсула запечатлена с отцом, матерью и братьями. Трудолюбия и усердия в учебе требовали от своих детей Хайди и Эрнст Альбрехт. И поблажек в этом отношении не делали никому. Отец приложил немало усилий и к тому, чтобы его дети научились разбираться в политике.

  • Фон дер Ляйен с отцом

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Отец - потомок барона

    Отец Урсулы фон дер Ляйен - Эрнст Альбрехт - был потомком бременского промышленника Людвига Кнопа, который в 18-летнем возрасте приехал в Россию и которому русский царь Александр Второй пожаловал титул барона за заслуги перед империей. Предок Урсулы в XIX веке вывел ткацкое производство в России на качественно иной уровень, обеспечив предприятия качественными станками.

  • Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семейное музицирование

    Урсула фон дер Ляйен всегда училась на "отлично" и умела быстро осваивать новые амплуа. С раннего детства у нее было множество увлечений. Фон дер Ляйен в совершенстве владеет английским и французским, любит верховую звезду, прогулки на велосипеде, а также с ранних лет увлекается музыкой. Совместное музицирование в семье Альбрехт, как на этом снимке 1976 года, было традицией.

  • Самый главный мужчина

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Самый главный мужчина

    Во время учебы в университете Урсула встретила главного мужчину своей жизни - профессора, врача и бизнесмена Хайко фон дер Ляйена. В 1986 году (Урсуле было 27 лет, а Хайко - 31 год) они поженились. За первые десять лет супружеской жизни в семье родилось семеро детей, и на время Урсуле пришлось бросить работу и посвятить себя семье. На этом фото 2013 года супруги запечатлены на балу в Берлине.

  • Веселая компания

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Веселая компания

    Как признается Урсула фон дер Ляйен в интервью журналистам, она, как и ее родители, всегда хотела иметь много детей. Семью без детей она просто не представляет. Этот снимок сделан в марте 2003 года, когда Урсула была министром земли Нижняя Саксония по социальным вопросам, делам женщин, семьи и здоровья. В компании мужа Хайко, сыновей и дочерей она запечатлена в саду своего дома под Ганновером.

  • Урсула фон дер Ляйен с дочерью

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    Семеро по лавкам

    Первенца фон дер Ляйен родила, когда ей было 28 лет. Через два года на свет появилась дочь Софи (на фото). Последний раз матерью новая глава Еврокомиссии стала 20 лет назад, когда родилась ее дочь Грация. Первый свой министерский пост (тогда - на уровне федеральной земли Нижняя Саксония) Урсула фон дер Ляйен заняла, когда младшему ребенку было четыре года.

  • В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен: личная жизнь большого политика

    В родных пенатах

    Урсула фон дер Ляйен всегда любила проводить свободное время вместе с детьми и мужем. Многие немецкие политики предпочитают отправляться в отпуск на морское побережье или в горы. А Урсула с удовольствием остается дома, хотя дети уже стали совсем большие: младшей дочери - уже 20 лет.

    Автор: Наталия Королева


Смотрите также:

  • Конрад Аденауэр, 1949 год

    По историческим местам Бонна

    Первые шаги

    На этой фотографии запечатлен один из первых ключевых моментов в послевоенной политической истории Германии. В сентябре 1949 года Конрад Аденауэр был избран первым канцлером ФРГ и уже вскоре приступил к переговорам с верховными комиссарами западных держав-победительниц, чтобы добиться большего суверенитета для своего правительства.

  • Петерсберг

    По историческим местам Бонна

    "Путь демократии"

    Встречи Аденауэра и комиссаров проходили в гостинице на горе Петерсберг под Бонном, где находилась их штаб-квартира. На ближайшие 40 лет этому небольшому городу на Рейне предстояло стать временной столицей ФРГ - до официального воссоединения Германии 3 октября 1990 года. Правительство работало здесь еще дольше, до переезда в Берлин в 1999 году.

  • Памятник Конраду Аденауэру

    По историческим местам Бонна

    Правительственный квартал

    Заглянуть в недавнее прошлое Бонна можно, совершив прогулку по маршруту "Путь демократии" (Weg der Demokratie). Большая часть исторических мест расположена в бывшем правительственном квартале. Около каждого из них установлены информационные табло. На фотографии - памятник Конраду Аденауэру (ХДС) на аллее, названной именем еще одного канцлера ФРГ - Вилли Брандта (СДПГ).

  • Бонн

    По историческим местам Бонна

    Особый статус

    Прежде, чем отправиться на прогулку по маршруту, отметим, что Бонн сейчас является городом федерального значения. Это закреплено в особом законе. Здесь продолжает работать около 7000 правительственных чиновников, расположены главные офисы шести из четырнадцати министерств, некоторые ведомства, другие официальные учреждения и организации.

  • Музей истории ФРГ

    По историческим местам Бонна

    Музей истории

    Отправной точкой "Пути демократии" служит Музей истории ФРГ (Haus der Geschichte der Bundesrepublik), расположенный напротив бывшего Ведомства федерального канцлера. Он был открыт в 1994 году и сейчас является одним из самых посещаемых музеев Германии - около 850 тысяч человек ежегодно. Среди экспонатов - этот правительственный "Мерседес".

  • Дом федерации

    По историческим местам Бонна

    Дом федерации

    Первая остановка маршрута - Дом федерации (Bundeshaus). В этих зданиях на берегу Рейна находился парламент: бундесрат и бундестаг. Самая старая часть комплекса - бывшая Педагогическая академия, возведенная в 1930-х годах в стиле новой вещественности. В северном крыле академии в 1948-1949 годах был разработан Основной закон (Конституция) ФРГ.

  • Первый зал бундестага в Доме федерации

    По историческим местам Бонна

    Первый зал

    Бундестаг первого созыва начал работать в бывшей Педагогической академии, перестроенной всего за семь месяцев, в сентябре 1949 года. Через несколько лет рядом возвели новое восьмиэтажное офисное здание для депутатов. В своем первом пленарном зале бундестаг заседал до 1988 года. Затем его снесли и построили на этом месте новый зал, который использовался до переезда в Берлин.

  • Дом федерации

    По историческим местам Бонна

    ООН в Бонне

    Сейчас большинство бывших парламентских зданий в Бонне передано в распоряжение подразделений ООН, расположенных в бывшей столице ФРГ, - в частности, секретариата Рамочной конвенции об изменении климата. Всего в городе работает около тысячи сотрудников этой международной организации.

  • Новый пленарный зал бундестага

    По историческим местам Бонна

    Из стекла и бетона

    Следующая остановка - около нового зала пленарных заседаний бундестага, строительство которого было завершено в 1992 году. Последний раз депутаты собирались здесь на Рейне в июле 1999 года накануне переезда в берлинский Рейхстаг и новый парламентский комплекс на берегах Шпрее.

  • Новый пленарный зал бундестага

    По историческим местам Бонна

    Новый зал

    Пленарный зал сейчас не пустует. В нем регулярно проводятся разные встречи и мероприятия. Эта фотография сделана в бывшем бундестаге в июне 2016 года во время конференции Global Media Forum. Ее ежегодно проводит медиакомпания Deutsche Welle, редакционный комплекс которой расположен рядом. Напротив него построили международной конгресс-центр WCCB и большой пятизвездочный отель.

  • Старая водокачка

    По историческим местам Бонна

    Старая водокачка

    С сентября 1986 года по октябрь 1992 года пленарные заседания бундестага, пока строили новый зал, временно проходили в бывшей водонапорной станции на берегу Рейна - Altes Wasserwerk. Это импозантное сооружение в неоготическом стиле было возведено в 1875 году. В 1958 году водокачку вывели из эксплуатации. Здание было куплено правительством и стало частью парламентского комплекса.

  • Пленарный зал бундестага в Старой водокачке

    По историческим местам Бонна

    Из Бонна в Берлин

    3 октября 1990 года, в день воссоединения страны, столицей единой Германии вновь стал Берлин, однако вопрос, где будет работать правительство, оставался еще открытым. Местом принятия исторического решения о переезде из Бонна стал пленарный зал в старой водокачке. Это произошло 20 июня 1991 года после острых десятичасовых дебатов. Перевес составил всего 18 голосов.

  • Длинный Ойген, Deutsche Welle и башня Deutsche Post

    По историческим местам Бонна

    Парламентская высотка

    Следующая остановка "Пути демократии" - высотное здание "Langer Eugen", то есть "Длинный Ойген". Так его прозвали в честь председателя бундестага Ойгена Герстенмайера, особо ратовавшего за этот проект. Рядом расположены белые корпуса Deutsche Welle. В этих зданиях должны были разместиться офисы парламента, расширившегося после воссоединения страны, но из-за переезда в Берлин планы изменились.

  • Офисный комплекс Тюльпановое поле

    По историческим местам Бонна

    "Тюльпановое поле"

    Офисный комплекс "Тюльпановое поле" (Tulpenfeld) возвели в 1960-х годах по заказу концерна Allianz специально, чтобы сдавать в аренду правительству. Дело в том, что ранее власти ФРГ приняли решение больше не строить новые здания в Бонне, так как город рассматривался в качестве временной столицы. Помещения здесь снимали бундестаг, различные ведомства и Федеральная пресс-конференция.

  • Федеральная пресс-конференция

    По историческим местам Бонна

    Боннские редакции

    Этот снимок был сделан в зале Федеральной пресс-конференции в 1979 году во время визита министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. По соседству с "Тюльпановым полем" на улице Дальманштрассе (Dahlmannstraße) располагались боннские редакции ведущих немецких СМИ и корреспондентские бюро зарубежной прессы и информационных агентств.

  • Канцлерское бунгало

    По историческим местам Бонна

    Канцлерское бунгало

    Об этой резиденции немецких канцлеров мы уже рассказывали подробно в отдельном репортаже, который можно посмотреть по ссылке в конце страницы. В 1964 году первым хозяином канцлерского бунгало, построенного в стиле классического модерна, стал отец немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Дольше других здесь жил и работал Гельмут Коль, возглавлявший правительство ФРГ 16 лет.

  • Ведомство федерального канцлера

    По историческим местам Бонна

    Новое ведомство канцлера

    От канцлерского бунгало - рукой подать до Ведомства федерального канцлера. C 1976 по 1999 годы здесь располагались офисы Гельмута Шмидта, Гельмута Коля и Герхарда Шредера. На лужайке перед главным входом в 1979 году установили работу британского скульптора Генри Мура "Large Two Forms". Сейчас здесь расположен центральный офис министерства экономического сотрудничества и развития.

  • Дворец Шаумбург

    По историческим местам Бонна

    Дворец Шаумбург

    Ранее офисы немецких канцлеров находись во дворце Шаумбург. Он был возведен в 1860 году по заказу одного текстильного фабриканта, позже куплен принцем Адольфом цу Шаумбург-Липпе и перестроен в стиле позднего классицизма. С 1939 года здание находилось в распоряжении вермахта, а в 1945 году перешло командованию бельгийских частей в оккупированной Германии.

  • Конрад Аденауэр

    По историческим местам Бонна

    От Аденауэра до Шмидта

    В 1949 дворец Шаумбург стал местом работы первого федерального канцлера Конрада Аденауэра. Так выглядел его кабинет. Затем этот дворец вплоть до 1976 года использовали канцлеры Людвиг Эрхард, Курт Георг Кизингер, Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. В 1990 году здесь были подписаны германо-германские соглашения о создании валютного, экономического и социального союзов.

  • Вилла Хаммершмидт

    По историческим местам Бонна

    Вилла Хаммершмидт

    Соседнюю виллу Хаммершмидт, построенную в середине XVIII века, занимали немецкие президенты - до 1994 года, когда Рихард фон Вайцзеккер решил переехать в берлинский дворец Бельвю. При этом боннская вилла сохранила за собой статус президентской резиденции в городе федерального значения на Рейне.

  • Ангела Меркель

    По историческим местам Бонна

    Музей Кёнига

    Первые страницы послевоенной истории ФРГ были написаны… в зоологическом музее Кёнига. В 1948 году в нем начал заседать Парламентский совет, в задачи которого входила разработка новой конституции. Также здесь в течение двух месяцев после избрания его канцлером, до переезда во дворец Шаумбург, работал Конрад Аденауэр. Эта фотография сделана во время посещения бывшего его кабинета Ангелой Меркель.

  • Михаил и Раиса Горбачевы

    По историческим местам Бонна

    Старая ратуша

    За свои столичные десятилетия Бонн видел много политиков и государственных деятелей со всего мира. Одним из пунктов их обязательной программы было посещение городской ратуши для того, чтобы оставить запись в Золотой книге почетных гостей. Эта фотография была сделана на парадной лестнице во время визита в ФРГ Михаила Горбачева в 1989 году.

  • Леонид Брежнев

    По историческим местам Бонна

    Петерсберг

    Многие главы государств, посещавшие Бонн, останавливались в отеле Петерсберг, где мы начали репортаж. Он служил гостевой правительственной резиденцей. Здесь жили Елизавета II, император Акихито, Борис Ельцин, Билл Клинтон. Этот снимок сделан в 1973 году во время визита Леонида Брежнева, севшего за руль только что подаренного ему "Мерседеса" 450 SLC. В этот же день он его помял на боннской дороге.

  • Хофгартен

    По историческим местам Бонна

    P.S.

    Наш репортаж подошел к концу, но "Путь демократии" не заканчивается. Маршрут далее проходит мимо министерств на берегу Рейна, офисов парламентских партий и парка Хофгартен. Он был местом митингов, собиравших более 300 тысяч человек. Например, в 1981 году здесь протестовали против размещения американских ядерных ракет на территории Западной Германии.

    Автор: Максим Нелюбин


 

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