Уровень потребления алкоголя в мире существенно вырос за 27 лет

По всему миру употребляется все больше алкоголя, говорится в исследовании, результаты которого в среду, 8 мая, публикует медицинский англоязычный журнал The Lancet. Как следует из данных, полученных из 189 стран, потребление алкоголя с 1990 по 2017 года по всему миру возросло на 70 процентов. Причинами этого называются общий прирост населения и выросшее потребление на душу населения. Однако прирост сильно разнится в зависимости от региона исследования. В то время, как потребление алкоголя выросло в Индии, Китае и Вьетнаме, в восточноевропейских странах наблюдается его снижение. В Германии в этом вопросе наблюдается стагнация с небольшим уклоном в сторону снижения.
Для исследования были обработаны данные людей возрастом от 15 до 99 лет. На основании этих данных был дан прогноз и на 2030 год. Ученые заявляют, что к 2017 году меньше всего потребляли алкоголь жители ближневосточных стран, а в Центральной и Восточной Европе - больше всего. Среди отдельных стран "лидером" является Молдавия (15 литров чистого спирта на человека в возрасте от 15 до 99 лет), а наименьшее потребление алкоголя в Кувейте (0,005 литра в год). Исследователи говорят о влиянии на потребление алкоголя таких факторов как религия, политика в области здравоохранения и темпы экономического роста. Последний фактор особенно заметен в таких странах как Индия и Китай, где потребление алкоголя с 1990 по 2017 годы почти удвоилось.
В 1990-м году каждый человек исследуемой возрастной группы выпил по 5,9 литра чистого спирта. К 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра. В Германии в 1990 году в среднем каждый человек выпивал по 16,32 литра. В 2010 году этот показатель уже составлял 12,95 литра, а семь лет спустя был зафиксирован небольшой рост до 13,05 литра. К 2030 году ученые предсказывают снижение этого показателя до 11,63 литра.
Количество трезвенников и пьяниц почти не меняется
"Наше исследование дает полный обзор меняющейся картины глобального потребления алкоголя", - говорит Якоб Мантли (Jakob Manthey) из Института клинической психололгии и психотерапии при Техническом университете Дрездена. "До 1990 года бóльшая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода. Больше всего - в Европе. Тем не менее, картина значительно изменилась с резким сокращением потребления алкоголя в Восточной Европе и огромным ростом в ряде стран со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам", - добавляет Мантли. Эта тенденция сохранится предположительно до 2030 года.
Кроме того, в исследовании говорится, что количество сторонников трезвого образа жизни остается одинаковым (1990 год: 46 процентов, 2017: 43 процента), равно как и алкоголиков (18,5 процента и 20 процентов соответственно). По оценкам исследователей, эти данные вряд ли изменятся, однако количество потребляемого алкоголя вырастет сильнее, чем количество пьющих, что будет иметь соответствующие последствия для здоровья людей.
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Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина