Уровень одобрения Сталина в России вырос до рекордного уровня

Роль Иосифа Сталина в жизни страны положительно оценивают в общей сложности 70 процентов россиян. Данный показатель - максимальный за все годы исследований, сообщил во вторник, 16 апреля, "Аналитический центр Юрия Левады". При этом целиком положительно роль советского лидера оценивают 18 процентов, скорее положительно - 52 процента опрошенных.

Отрицательную оценку его роли дали в сумме лишь 19 процентов респондентов, из них 14 процентов - скорее отрицательно и 5 процентов - резко отрицательно. Затруднились ответить на этот вопрос 11 процентов участников опроса.

Личное отношение большинства - положительное

О положительном личном отношении к советскому вождю сообщили в общей сложности 51 процент респондентов - 4 процента из них относятся к его личности с восхищением, 41 процент - с уважением и 6 процентов - с симпатией. Об отрицательном отношении (с неприязнью и раздражением, со страхом либо с отвращением и ненавистью) заявили в сумме лишь 14 процентов. Еще 26 процентов заявили, что Сталин им безразличен, 1 процент не знает, кто он такой и 7 процентов затруднились дать ответ на этот вопрос.

При этом на вопрос о том, насколько можно оправдать великими целями человеческие жертвы сталинской эпохи, положительно и отрицательно ответили в сумме примерно равное число респондентов: "определенно да" - 13 процентов, "в какой-то мере да" - 33 процента, "нет, их ничем нельзя оправдать" - 45 процентов.

Новая социальная норма

Как отмечают авторы исследования, во всех возрастных группах доля позитивно относящихся к Сталину доминирует над оценивающими его негативно. При этом самые молодые респонденты - от 18 до 24 лет - чаще других высказывали безразличное отношение к этой фигуре.

"Можно предположить, что положительное отношение к вождю и его роли в истории страны установилось на уровне новой социальной нормы… Если ранее значительная часть населения избегала выражать конкретные оценки или затруднялась ответить (в особенности, молодежь, родившаяся и социализировавшаяся в постсоветский период), то сейчас респондентами все чаще высказываются/поддерживаются положительные суждения о вожде", - указывается в сообщении "Левада-центра".

Репрезентативный опрос был проведен 21-27 марта среди 1638 совершеннолетних жителей 50 российских регионов.

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